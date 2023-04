Al Festival di Cannes anche Robert Rodriguez e Sean Penn nei tredici film aggiunti alla selezione ufficiale

News Cinema

Come anticipato sono stati annunciati altri titoli che faranno parte della selezione ufficiale del Festival di Cannes. A sorpresa anche un film di cui tanto si è discusso in questi giorni e che sembrava fuori gioco.

Come ampiamente anticipato dal direttore artistico Thierry Fremaux, arrivano nuovi titoli - addirittura in totale tredici - a completare la selezione ufficiale del Festival di Cannes. Ci sono voluti una decina di giorni per avere le idee più chiare, fra titoli arrivati all'ultimo momento e altri da rivalutare, come il più sorprendente dei film aggiunti al concorso, dopo le polemiche di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi: Le retour di Catherine Corsini. Il film sparito è riapparso, quindi, nonostante le accuse.

Il film della regista francese fa arrivare a sette, ulteriore record, la compagine delle registe che si contenderanno un premio nel palmares, che sarà annunciato la sera del 27 maggio in una cerimonia condotta da Chiara Mastroianni. Ulteriore aggiunta in concorso, il thriller Black Flies con Sean Penn, di casa sulla croisette, diretto dal regista di casa Jean-Stéphane Sauvaire. Nel cast anche Tye Sheridan e Mike Tyson.

Due aggiunte dall'America latina anche per la sezione non competitiva Cannes premiere. Si tratta di Perdidos en la Noche del messicano Amat Escalante e il thriller argentino Eureka, diretto da Lisandro Alonso, vincitore in passato del Certain Regard, con protagonisti Viggo Mortensen e José Maria Yazpik. Una terza novità è L'amour et les forêts di Valerie Donzelli. Aggiunte anche fuori concorso e nelle proiezioni di mezzanotte, con L'Abbé Pierre - Une vie de combats di Frédéric Tellier, Little Girl Blue di Mona Achache, Bread and roses di Sahra Mani, Le théorème de Marguerite di Anna Novion, Hypnotic di Robert Rodriguez e Project Silence di Kim Tae-gon.

Nel Certain Regard concorreranno altri due titoli: Only the river flows di Wei Shujun e Une nuit di Alex Lutz.