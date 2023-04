Il film sparito dal concorso di Cannes 2023: cosa è successo quella notte

News Cinema

Un colpo di scena dell'ultimo minuto ha scosso il mondo del cinema francese. Un film era dato per certo in concorso al Festival di Cannes ma è sparito all'ultimo momento per una serie di accuse sgradevoli. Ecco cosa è successo al film di Catherine Corsini.

La selezione del Festival di Cannes, ogni anno, si conclude nelle ultime ore, la sera prima della conferenza stampa e fino alle prime ore del mattino, se parliamo dei titoli francesi, tradizionalmente gli ultimi a essere decisi. Chiamate e lettere ufficiali di invito pronte, la sera di mercoledì 13 molti addetti ai lavori, dai produttori ai distributori, passando per i giornalisti, si scambiavano al solito telefonate con le informazioni su quali film fossero dentro e quali fuori. Nel plotone francese era data per certa la presenza di Catherine Breillat, così come di Justine Triet e di una terza regista donna, Catherine Corsini, reduce dall'ottima accoglienza del suo ultimo (e molto convincente) lavoro: Parigi, tutto in una notte.

Saltiamo in avanti di alcune ore, quando il direttore artistico Thierry Fremaux appare in conferenza stampa, in un cinema del centro di Parigi, per partecipare alla conferenza stampa di presentazione della selezione ufficiale. Legge al solito i nomi in prima persona: prima le sezioni meno nobili, quindi il concorso. Non c'è (più) traccia di Le retour di Corsini, che sarebbe dovuta essere la settima autrice in concorso, tanto che Fremaux ha inizialmente parlato, a noi e altri giornalisti che lo hanno intervistato a fine conferenza, appunto di sette film "al femminile", prima di venire corretto da un collaboratore che ha riportato al numero attuale (ma non finale, visto che si attendono nuovi annunci) di sei.

Cosa è successo nel frattempo?

Secondo quanto sostenuto dal quotidiano Le Parisien, il consiglio d'amministrazione del Festival ha voluto sapere qualcosa in più "sulla situazione dell'opera" prima di pronunciarsi sulla possibile selezione. Il tutto quando Fremaux aveva già confermato a mezzanotte la selezione a Corsini, impegnata a quel punto in allegri festeggiamenti, insieme alla sua produttrice, a molti amici e a un'altra regista prescelta, Justine Triet. Ma qual è la ragione per cui ai vertici di Cannes si è accesa una spia di allarme? Perché sono state portate delle accuse contro alcuni membri della troupe, fra cui la regista stessa, e soprattutto il Centre national du cinéma (CNC, emenazione pubblica del ministero della cultura) ha ritirato il supporto finanziario previsto per Le retour.

Alla fine delle riprese, che si sono svolte in Corsica fra il settembre il novembre scorso, "una o più persone facenti parte della troupe" hanno denunciato all'organismo che si occupa delle condizioni di lavoro delle produzioni cinematografiche "molestie da parte della regista, così come dei gesti inappropriati da parte di altri due membri della troupe nei confronti di due attrici". Lo sostiene sempre Le Parisien. A quel punto è partita un'inchiesta, con tanto di rapporto finale e segnalazione alla procura della repubblica.

In parallelo, un'altra situazione è finita sotto i riflettori delle autorità, relativa all'invio della sceneggiatura da parte della produzione a un'altra commissione, che si occupa del lavoro minorile nel mondo dello spettacolo e deve poi interagire con le autorità amministrative per rilasciare un'autorizzazione specifica agli attori minorenni. Il problema è che la sceneggiatura inviata non conteneva una scena a forte contenuto sessuale con coinvolta la protagonista, una quindicenne. Per questo motivo il CNC ha ritirato i quasi 600 mila euro di contributi, su un budget complessivo intorno ai 4,5 milioni di euro. Una decisione che viene considerata dagli addetti ai lavori "molto inusuale" e che ha convinto il Cda di Cannes a fare pressioni su Fremaux per togliere, almeno temporaneamente, il film dalla selezione.

"Abbiamo fatto un errore amministrativo, non dichiarando la scena intima che le attrici, di 17 e 15 anni, hanno girato in maniera totalmente consenziente e simulata", si è difesa la produttrice Elisabeth Perez. "Quella sequenza è stata riscritta dopo una prima versione e aggiunta alla sceneggiatura durante le riprese". Passaggio che si sarebbero dimenticati di segnalare. La Perez afferma poi che nessuno di questi fatti ha portato a dei procedimenti penali, che ci sono state delle tensioni come accade su ogni set e che le accuse sarebbero frutto di maldicenze di uno o più membri della troupe. "Sono state inviate addirittura delle email anonime e diffamatrici a vari festival per nuocere all'immagine di Catherine. È insopportabile l'dea che alcune persone mal intenzionate abbiano diritto di vita o di morte su un film", ha poi concluso citata dal quotidiano Le Parisien.

Vedremo cosa deciderà in maniera definitiva il Festival di Cannes al riguardo.