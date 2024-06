Al Cinema con 3,50 euro: al via la nuova edizione di Cinema in Festa!

News Cinema

Riparte l'appuntamento di "Cinema in festa", l'iniziativa che unifica il costo del biglietto a 3.50 euro per cinque giorni, da domenica 9 giugno a giovedì 13. Vale per tutti i film attualmente nelle sale italiane.

Da domenica 9 a giovedì 13 giugno si svolge la nuova edizione di Cinema in Festa: l'iniziativa abbassa il costo del biglietto a 3.50 euro per tutti i film in programmazione nei cinema italiani, a qualsiasi ora e ovunque. L'iniziativa è come sempre promossa da David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano e dal Ministero della Cultura.



The Watchers - Loro ti guardano: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Ishana Night Shyamalan con Dakota Fanning - HD

Biglietto unificato a 3 euro e mezzo per Cinema in Festa, dal 9 al 13 giugno 2024