Ainbo - Spirito dell'Amazzonia: video in anteprima con un' intervista a Ciro Priello

News Cinema

Ciro Priello dei Jackal dà la voce a un simpatico goffo tapiro nel film di animazione Ainbo - Spirito dell'Amazzonia, al cinema dal 18 novembre . Ce lo racconta in questo video che vi presentiamo in anteprima.

Il film di animazione Ainbo - Spirito dell'Amazzonia sarà nelle sale italiane a partire dal 18 novembre, distribuito da BIM, che vuole così celebrare la Festa dell'Albero, campagna ventennale di Legambiente, anche contribuendo a piantare migliaia di nuovi alberi in Italia.

Nel cast vocale del film, oltre a Elio e Luciana Littizzetto, c'è Ciro Priello dei Jackal, ormai molto a suo agio nel doppiaggio, dopo il bell'impegno anche in Yaya e Lennie - The Walking Liberty. Il ruolo di Ciro viene spiegato da lui stesso nella video intervista che vi presentiamo: al di là della caratterizzazione umoristica di Piro il Tapiro, Ciro ci illustra i temi e l'importanza che può avere il cartoon diretto da Richard Claus e Jose Zelada per il pubblico dei più piccoli.



Ainbo - Spirito dell'Amazzonia: Featurette In Esclusiva - HD

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia, di cosa parla l'avventuroso film di animazione