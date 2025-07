After the Hunt di Luca Guadagnino con Julia Roberts aprirà il New York Film Festival

News Cinema

Dopo la presentazione in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia l'atteso nuovo film di Luca Guadagnino, After the Hunt, con Julia Roberts e Andrew Garfield, aprirà la prossima edizione del New York Film Festival.

Mentre l'estate entra nel pieno, continuano a delinearsi dettagli sulla stagione dei grandi festival che arriveranno subito dopo, pronti per iniziare con l'autunno il periodo che porterà alla frenetica corsa ai premi che culminerà con gli Oscar. Dopo il programma di Venezia, annunciato poche ore fa, ecco ora la notizia che uno dei film più attesi al Lido, fuori concorso per volontà del regista e dei produttori di Amazon/MGM, After the Hunt di Luca Guadagnino, aprirà la 63° edizione del prestigioso New York Film Festival.

Sarà una serata di gala di primo livello, venerdì 26 settembre, con la presenza del cast all star composto da Julia Roberts, Andrew Garfield, Chloe Sevigny, Michael Stuhlbarg e Ayo Edebiri. Un film, scritto da Nora Garrett, che si preannunica succulento e intrigante. Racconta di un'apprezzata docente in un'università della Ivy League americana che si trova a difendere un collega accusato di molestie sessuali da una studentessa. Sarà un ritorno al NYFF, in anteprima nord americana, per il regista italiano, presente in passato con Chiamami col tuo nome e Queer.

Così ha commentato Guadagnino la selezione, "Ho sempre considerato il New York Film Festival un punto di riferimento per il cinema mondiale. Da oltre 60 anni è un festival che apre la mente e il cuore del pubblico al cinema più audace e avvincente proveniente da tutto il mondo, da parte di registi affermati ed emergenti. Essere invitato ad aprire la 63ª edizione è una responsabilità enorme e un grande onore. Insieme al fantastico cast e alla troupe, nonché ai nostri colleghi degli Amazon MGM Studios che hanno reso possibile la realizzazione di After the Hunt, sono entusiasta e emozionato all'idea di portare a New York la nostra storia di moralità e potere".