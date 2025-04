Afrodite: il regista Stefano Lorenzi ci parla del film con Ambra Angiolini e Giulia Michielini in concorso al Bif&st 2025

News Cinema

Prendendo spunto da una vicenda realmente accaduta, Stefano Lorenzi racconta, in Afrodite, di due donne che si ribellano alla Mafia negli anni '90. Abbiamo intervistato il regista al Bif&st 2025, dove il film è stato presentato nella sezione competitiva Meridiana.

Un film che ci auguriamo possa arrivare prossimamente al cinema, e che abbiamo avuto la fortuna di vedere durante il Bif&st 2025, che lo ha ospitato nella sezione competitiva Meridiana, è Afrodite, opera prima di Stefano Lorenzi che ci riporta nella Sicilia degli anni ’90, quella delle grandi stragi mafiose. Girato tra le saline di Trapani e il mare tra Levanzo e l’Isola Formica, e ispirato a una vicenda realmente accaduta, Afrodite racconta la grande storia attraverso una piccola storia: quella di due donne costrette a immergersi nelle profondità marine per recuperare, all’interno di un relitto, una grande quantità di tritolo da consegnare alla Mafia. Interpretato da Ambra Angiolini, Giulia Michielini e Gaetano Bruno, il film ha le atmosfere e la tensione emotiva di un thriller e uno dei suoi punti di forza sono le sequenze subacquee, che hanno richiesto a una troupe speciale oltre 36 ore di immersione. Queste scene trascinano lo spettatore in una dimensione quasi onirica, dove l’acqua diventa una specie di liquido amniotico in cui le protagoniste Ludovica e Sabrina si preparano a una rinascita che è riscoperta di sé e dei propri bisogni emotivi.

Ad accompagnare Afrodite al Bari International Film&Tv Festival sono stati Giulia Michielini e Stefano Lorenzi. Abbiamo intervistato quest’ultimo, che ci ha spiegato innanzitutto quale sia l’origine dei due personeggi principali di un racconto sospeso tra noir mediterraneo e dramma psicologico.

"Ludovica e Sabrina” - ha detto il regista - nascono da un desiderio che risale a qualche anno fa. Da quando ho iniziato a lavorare per il cinema, ho sempre voluto narrare storie di personaggi femminili. Per 10 anni sono stato l’assistente di Paolo Virzì, che spesso strappava le cose che scrivevo e mi diceva: “Non va bene!”. Io però insistevo: “Paolo, ma io voglio raccontare storie al femminile”. Poi anche lui si è mosso in questa direzione con Tutta la vita davanti e non mi ha detto più nulla. Credo di aver sempre avuto una sensibilità femminile, probabilmente perché sono cresciuto fra le donne. Questo soggetto è nato 8 anni fa perché ho letto su un giornale un articolo su cui era scritto che il tritolo impiegato nelle stragi in cui trovarono la morte Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e negli attentati di Roma e di Milano proveniva da una nave affondata durante la Seconda Guerra Mondiale che si chiamava Laureci e che si trovava quasi nello stretto di Messina, un po’ più verso le coste calabresi. All’interno c’era una tonnellata di tritolo, e il tritolo si mantiene benissimo in acqua. L’articolo mi ha molto colpito, perché nei tanti film che abbiamo visto sulla Mafia, sia nazionali che internazionali, non si parla mai di questo, e quindi ho pensato di aver trovato la strada per raccontare la Mafia in maniera diversa, e così ho sviluppato la mia idea, ma per anni nessuno si è interessato al progetto. Poi è arrivata Rai Cinema e mi ha dato un mese per scrivere la sceneggiatura, e quindi sono sceso in Sicilia, dove la mattina facevo le immersioni e il pomeriggio mi dedicavo al copione. Devo dire che è stata un’esperienza bellissima, un mosaico a cui pian piano si aggiungevano nuove tessere".

Come hai scelto Giulia Michielini e Ambra Angiolini?

Giulia la conoscevo benissimo e mi piacevano la sua vivacità, la sua energia e la sua verità. Ambra l’ho conosciuta grazie al produttore del film e devo dire mi ha incuriosito fin dall’inizio, e poi mi piaceva l’idea di avvicinare due caratteri tanto diversi, due mondi tanto differenti. Ambra ha accettato la sfida perché si è trovata di fronte un film diverso da quelli che fa normalmente e, insieme a Giulia, ha preso il brevetto subacqueo. Afrodite è stata un’avventura bellissima perché ha significato per tutti noi vincere le nostre paure, che erano immergersi a più di 20 metri di profondità ed entrare dentro un relitto, il tutto continuando a fare il nostro lavoro. Devo dire che sia Ambra che Giulia sono state fantastiche. Quando le ho viste insieme mi sono detto: "Sono una bomba". Con Afrodite ho cercato di essere da un lato autoriale e dall’altro accessibile a tutti, cosa che credo il cinema debba fare.

Possiamo considerare il film come una storia di donne che si ribellano agli uomini? In fondo la mafia è sempre stata un’organizzazione criminale prettamente maschile.

Ho fatto un corto di animazione che racconta di un uomo e una donna che rimangono separati da un muro, e una ragazza che ha visto sia il corto che il film mi ha detto: "Là c’è la guerra, qua c’è la Mafia, però entrambi riconoscono l’importanza dello sguardo femminile". Mi appassiona l’idea di collocare una o più donne in un contesto che non è il loro e di mostrare come si ribellano. Io tengo un corso di recitazione in Sicilia e ci sono molte donne che mi hanno confessato: "Volevo fare l’attrice ma la mia famiglia non me lo permetteva". Parliamo degli anni ’90, non di 100 anni fa, e quando Sabrina incontra un’altra donna che fa le immersioni ma che ha girato il mondo e quindi conosce la libertà, comincia ad aver voglia di vivere qualcosa che quasi non riesce nemmeno a pronunciare. La sua è una vera e propria rinascita, e in questo senso il mare rappresenta la sua parte più intima, l’inconscio e, se ci fai caso, c’è un contrasto cromatico fra la salina arida e una terra quasi inospitale da una parte e le profondità marine dall'altra. Ho fatto uno studio sui colori, e anche i costumi di Ambra e Giulia cambiano. Ludovica e Sabrina partono con abiti scuri e chiusi, poi piano piano i loro vestiti riprendono il colore del mare. Tutte le cose importanti per i due personaggi accadono in profondità, dentro a quel relitto, che rappresenta i sentimenti con cui dobbiamo confrontarci. Se non lo facciamo, non diamo il giusto valore alla vita. Rinascere è doloroso, però, nel momento in cui ti levi la maschera, il dolore lascia il posto a un senso di liberazione. E comunque la cosa peggiore non è il dolore ma l’indifferenza, l’anaffettività e la freddezza. Essere chiusi e incapaci di provare emozioni alla fine ti fa ammalare.

Com’è andata con le sequenze subacquee?

Per fortuna ho avuto un operatore subacqueo molto bravo. Avevo fatto un lungo lavoro con gli storyboard. Ogni giorno c’era un briefing e decidevamo cosa girare. Io ero già sceso nel relitto e avevo fatto tutti i disegni, inoltre avevamo una piantina, e quindi è come se avessi girato un film animato. Sapevamo perfettamente come ci dovevamo muovere ed è stato importante, perché sott’acqua è molto difficile comunicare.

Come volevi raccontare la Mafia?

Mi ero stufato del punto di vista dei vari Gomorra, Suburra, eccetera. Sono lavori stupendi, che dobbiamo a colleghi che conosco e che stimo molto, però avevo necessità di fare qualcosa di radicalmente diverso. Nello stesso tempo non mi interessava nemmeno stare con gli sbirri, con il Montalbano di turno. Ho preferito allora concentrarmi sul punto di vista di Rocco, il fidanzato di Sabrina che è colluso con la Mafia e la costringe ad andare a prelevare il tritolo. Rocco, che tiene prigioniera Ludovica e, in fondo, anche Sabrina, è a sua volta un prigioniero, perché della Mafia si è sempre prigionieri. Nel momento in cui uno aderisce a un pensiero mafioso, per quanto piccolo possa essere, diventa vittima di un’idea che lo schiavizza, che non lo rende libero. Rocco è uno che ha perso completamente. Ci sono dei momenti in cui potrebbe fare lo scarto e recuperare, ma non ce la fa, e per lui come per molti, avere a che fare con la Mafia significa essere dei perdenti. L’idea del mafioso vincente deriva dal cinema, che ha sempre ammantato di fascino i malavitosi. Io non li ho mai visti così, forse perché ho avuto modo di intervistare dei pentiti. I mafiosi sono spesso persone che cercano un riscatto in un terreno arido e deserto, e ovviamente non lo trovano.