Addio Jane Birkin, icona pop tra musica, cinema e moda

Addio Jane Birkin. Trovata morta a 76 anni, nella sua casa di Parigi, la protagonista di film indimenticabili, interprete di canzoni famosissime, la donna che ha dato il suo nome a una borsa desideratissima e costosissima.

icona della cultura pop contemporanea sempre sospesa tra cinema, moda e musica.

Birkin è stata trovata senza vita nella sua casa di Parigi.

Nata a Londra il 14 dicembre del 1946, Jane Birkin divenne uno dei simboli della leggendaria Swingin’ London, celebrata e resa immortale da una scena in topless da Michelangelo Antonioni, che nel 1966 la volle nel suo Blow Up.

Quella nel film del regista italiano fu la terza apparizione cinematografica di Birkin, che aveva esordito nel 1965 in Non tutti ce l'hanno di Richard Lester; terza di una lunga serie. Allora era sposata col musicista John Barry (quello delle musiche di 007), da cui ebbe una prima figlia, Kate, nata nel 1967 e morta nel 2013.

Ma nel 1968, sul set del film francese Slogan, Jane Birkin conobbe Serge Gainsbourg, e tra loro su subito amore e passione: la coppia Gainsbourg-Birkin, sempre al centro delle attenzioni di pubblico e giornali per la sua disibizione e le varie intemperanze, durò fino al 1980. Oltre a dischi leggendari, e canzoni come la scandalosa e ansimante Je t'aime... moi non plus (stesso titolo del film diretto da Gaisbourg nel quale Jane appare praticamente sempre nuda), dalla coppia nacque anche Charlotte Gainsbourg, anche lei attrice, cantante e modella, che proprio di recente ha fatto uscire un documentario sulla mamma intitolato Jane by Charlotte.

Dopo essersi separata da Gainsbourg, Jane Birkin ha avuto una relazione col regista Jacques Doillon, per cui è stata più volte protagonista e da cui ha avuto nel 1982 una terza figlia, Lou Doillon, diventata anche lei modella, cantante e attrice.

Come attrice Jane Birkin - una che ha legato il suo nome, anzi, il suo cognome a una leggendaria borsa di Hermes, realizzata appositamente per lei e diventata oggetto di culto in tutto il mondo, la celeberrima Birkin Bag - ha recitato per registi come Jacques Deray (La piscina), Roger Vadim (Una donna come me), John Guillermin (Assassinio sul Nilo), Paul Morrissey (Il nipote di Beethoven), Bertrand Tavernier (Quai d'Orsay, nel 2013, fu ul suo ultimo film da attrce) e perfino Jean-Luc Godard (Cura la tua destra…) e Agnes Varda (tre film, tra cui Jane B. par Agnès V.).

Piace ricordare, nella sua filmografia, anche il film di genere italiano La morte negli occhi del gatto, diretto da Antonio Margheriti.

Sul fronte musicale Jane Birkin ha inciso numerosi album, l'ultimo datato 2020, spaziando tra vari generi musicali,e collaborando con artisti come Michel Legrand, Francoise Hardy, Brian Molko dei Placebo, Paolo Conte, Manu Chao, Beth Gibbons, Bryan Ferry e Caetano Veloso.