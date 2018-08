Addio all'attore napoletano Salvatore Cantalupo

Ci sono attori che nonostante la loro bravura non diventano protagonisti, ma il cui volto ci è caro come quello degli interpreti più noti, e che arricchiscono col loro talento le opere in cui appaiono, distinguendosi anche all'interno di cast corali con la forza della loro personalità. Era uno di questi Salvatore Cantalupo, l'attore napoletano morto il 13 agosto in Sardegna, dopo essere improvvisamente entrato in coma lo scorso luglio.

Tutti lo ricordano per il ruolo del sarto in Gomorra, ma la prima volta che lo abbiamo notato è stato nel film di Mario Martone Teatro di guerra, con cui ha fatto il suo debutto al cinema. Con Martone ha lavorato di nuovo in Noi credevamo e in Il giovane favoloso. Dopo Gomorra, del 2008, lo abbiamo visto in Fortapasc di Marco Risi, e lo ricordiamo nel ruolo dell'onesto Giovanni De Santis, rivale aspirante sindaco di Cetto Laqualunque, in Qualunquemente.

E' stato poi il Don Mario di Corpo celeste di Alice Rohrwacher, e il manager di Lollo Love in Song'e Napule dei Manetti Bros. L'ultimo film uscito al cinema in cui ha lavorato è La tenerezza di Gianni Amelio e deve ancora uscire al cinema Ed è subito sera di Claudio Insegno. In tv è apparso in serie come Il clan dei camorristi e I bastardi di Pizzofalcone. A teatro si era formato col celebre attore, regista e drammaturgo Antonio Neiwiller, scomparso nel 1993. Cantalupo ha anche firmato da regista diversi spettacoli e ha lavorato spesso al fianco di Peppe Servillo.

A dare notizia della scomparsa dell'attore è stato su Facebook il collega Gianfranco Gallo, che con lui aveva lavorato in Fortapasc. Ci uniamo alle condoglianze alla famiglia e agli amici di questo bravissimo attore che ci ha lasciato davvero troppo presto.