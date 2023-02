Addio al grande regista teatrale Maurizio Scaparro

News Cinema

Nella sua casa romana, all'età di 90 anni, è spirato il maestro Maurizio Scaparro, grande regista teatrale, il Cyrano con Pino Micol per tutti, che aveva portato anche il teatro al cinema con film come Amerika e L'ultimo Pulcinella.

Maurizio Scaparro, uno dei più grandi registi teatrali italiani, un Maestro, si è spento oggi 17 febbraio nella sua casa romana all'età di 90 anni. La sua è stata una vita tutta dedicata al palcoscenico, fin dagli inizi come critico teatrale sull'Avanti! e poi come fondatore, nel 1961, della rivista Teatro Nuovo. Era comunque arrivato anche al cinema, sia pure in modo spurio, con la trasposizione di alcune opere teatrali tratte dai classici, come il suo bellissimo Don Chisciotte, con Pino Micol e Evelina Nazzari, del 1984, lo splendidoAmerika da Franz Kafka con Max Malatesta, del 2004 (in quell'occasione avevamo avuto il piacere di intervistarlo), La Bohéme, del 2007, L'ultimo Pulcinella con Massimo Ranieri, Adriana Asti e Jean Sorel (2008) e Il sogno dei Mille con Giuseppe Pambieri nel 2011.

Maurizio Scaparro e il grande teatro

Il nome di Maurizio Scaparro si iscrive a grandi lettere nel Pantheon dei grandi registi italiani di teatro, assieme a quelli di Giorgio Strehler, Mario Missiroli, Luca Ronconi e altri. Nella sua lunga carriera ha diretto molti teatri stabili, da Bologna a Roma al Teatro Eliseo. Nel 1965 l'esordio come regista teatrale con La Venexiana. Sempre attento alle nuove generazioni e interessato ad avvicinare i giovani alla cultura e al teatro, noi lo ricordiamo in un incontro pubblico del 1977, all'epoca del debutto, cui assistemmo, del suo splendido Cyrano, con Pino Micol (che aveva già diretto in Amleto e con cui lavorerà di nuovo in Vita di Galileo e Don Chisciotte) ed Evelina Nazzari, spettacolo splendido e innovativo, di grande successo, che è stato replicato per anni ed ha viaggiato in tutto il mondo. Un altro suo allestimento molto apprezzato era stato Le memorie di Adriano con Giorgio Albertazzi, nel 1989, Vita di Galileo e moltissimi altri. Tra le regie di Scaparro anche alcuni lavori televisivi tra cui Rocco Scotellaro con Bruno Cirino e Gastone di Ettore Petrolini. Non è retorica dire che mancherà moltissimo, in un Paese che non ha saputo produrre degni eredi e si trova alla morte di ognuno di questi grandi sempre più povero di cultura e di ideali.