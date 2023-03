Addio a Topol, grande protagonista candidato all'Oscar per Il violinista sul tetto

News Cinema

E' morto a 87 anni l'attore israeliano Chaim Topol, meglio noto col solo cognome. Vinse l'Oscar per il ruolo protagonista de Il violinista sul tetto di Norman Jewison ma fu anche interprete del dottor Zarkov in Flash Gordon.

Si chiamava Chaim Topol, ma era diventato famoso in tutto il mondo col solo cognome, Topol, il grande attore e cantante israeliano morto a Tel Aviv l'8 marzo all'età di 87 anni. Era malato da tempo di Alzheimer. Il suo volto e la sua voce resteranno per sempre legati al personaggio di Tevye il lattaio, che interpretò ne Il violinista sul tetto, il film di Norman Jewison del 1971, tratto dal musical teatrale del 1964, per cui fu candidato all'Oscar, e che sui palcoscenici mondiali ha replicato circa 3500 volte. Ma anche se è questo il ruolo per cui è più noto ed amato, non è stato il suo unico contributo al cinema.

Topol: il ruolo "soffiato" a Zero Mostel e la fortuna in Occidente

Se non avete mai visto Il violinista sul tetto, il film di Norman Jewison tratto dal musical di Joseph Stein basato sui racconti dello scrittore yiddish Shalom Aleichem sulla figura di Tevye il lattaio, dovreste proprio farlo. O almeno andare su youtube ad ascoltare alcuni dei brani interpretati da Topol. Il film, candidato a 8 Oscar, ne vinse tre, per la fotografia, la colonna sonora di John Williams e la fotografia di Oswald Morris. All'epoca in cui venne scelto per interpretare il protagonista del film, Topol aveva solo 35 anni, ma venne invecchiato ad arte (leggenda vuole che per ingrigirgli le sopracciglia gli vennero applicati dei peli grigi tolti alla barba di Norman Jewison). Il musical di Broadway da cui venne adattata la pellicola risaliva al 1964 e il primo interprete era stato Zero Mostel, che lo aveva portato al successo, per cui destò un certo scalpore quando venne scelto Topol come protagonista. Jewison motivò la scelta dicendo che aveva paura che Mostel, notissimo in America, avrebbe fagocitato il film, ma puntare sull'attore israeliano, interprete teatrale semi sconosciuto al cinema, si rivelò vincente. La sua possanza fisica e la sua meravigliosa voce conquistarono il mondo. All'epoca del film, l'attore aveva già interpretato Tevye sui palcoscenici israeliani e londinesi ed era comunque un veterano del ruolo. Dopo Il violinista sul tetto, Topol interpretò altri ruoli nel cinema occidentale: lo ricordiamo come dottor Zarkov in Flash Gordon, in Galileo di Joseph Losey e in Solo per i tuoi occhi, il film di James Bond con Roger Moore. In Israele Topol, ex militare, attore teatrale, cabarettista e perfino illustratore era una vera e propria leggenda. Il presidente Isaac Herzog, che ha confermato la notizia della sua morte, lo ha definito "un gigante della cultura israeliana".

La trama de Il violinista sul tetto

La storia di Tevye si svolge nel 1905 e racconta le tribolazioni di un lattaio di Anatevka, uno shtetl immaginario in Ucraina sotto il dominio russo, un tipico villaggio ebraico dove cristiani ed ebrei vivono in apparente pace ma sono sotto la minaccia crescente di pogrom antisemiti. L'uomo ha cinque figlie e vorrebbe maritare le maggiori con l'aiuto di una sensale, ma le ragazze hanno una loro mentalità, che le mette in contrasto con lui e con le tradizioni di cui è strenuo difensore: una sposa un povero sarto, l'altra si unisce a un cristiano ortodosso russo e la più piccola sposa un giovane comunista e lo segue in Siberia quando viene arrestato. Tevye parla e si lamenta direttamente con Dio, ma in fondo è un uomo buono, incapace di portare rancore, anche se sembra tagliare fuori la figlia minore e prediletta dalla sua vita. Alla fine, tutti gli abitanti del villaggio saranno costretti a partire per varie destinazioni, in un esilio da cui non torneranno più nella terra natale. Nel film, Norma Crane è la moglie di Tevye, mentre Paul Michael Glaser e Ray Lovelock sono i mariti non ebrei delle figlie.