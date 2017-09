Addio a Luigi Maria Burruano

Ci sono attori che nascono tali, divorati fin da giovani da una passione che li porta a consumare tutto in nome dell'arte, estroversi e bulimici di recitazione e di vita. Anche per chi non lo conosceva di persona sembrava questo il caso di Luigi Maria Burruano, detto Gigi, il grande attore palermitano morto il 10 settembre a 69 anni. La notizia è stata diffusa nella tarda serata di ieri dai media siciliani e tutti hanno sicuramente pensato ai ruoli in cui lo hanno amato, da I cento passi a La piovra 8, fino alla sua ultimissima partecipazione cinematografica nel comico Quel bravo ragazzo, il film con Herbert Ballerina, dove, per ironia della sorte, era un boss mafioso sul letto di morte.

Di famiglia borghese, aveva scelto il teatro dialettale e popolare, con attori giovani presi dalla strada, per le sue prime opere teatrali, come La coltelata e Palermo oh cara, la sua pièce di maggior successo con oltre 300 repliche. Autore e attore di cabaret, dopo il teatro aveva iniziato a lavorare nel cinema e dopo l'esordio in L'amore coniugale di Dacia Maraini nel 1970, dagli anni Ottanta era apparso in film come Pizza Connection e Mery per sempre, Per Marco Risi aveva interpretato anche il sequel Ragazzi fuori e Nel continente nero. Ricordiamo anche la sua collaborazione con Ricky Tognazzi, che lo diresse in La scorta ed è stato uno degli ultimi a dirigerlo in televisione in Boris Giuliano: Un poliziotto a Palermo.

Nel 2000 era stato il padre di Peppino Impastato in I cento passi di Marco Tullio Giordana, in cui era il padre del personaggio interpretato dal suo vero nipote Luigi Lo Cascio e per cui vinse il Globo d'oro. Tra i suoi moltissimi ruoli televisivi lo ricordiamo in 48 ore, Raccontami, Il giudice Mastrangelo, L'onore e il rispetto.

Il suo carattere passionale e litigioso lo aveva visto al centro, nel 2003, di una brutta vicenda giudiziaria, dalla quale si era fortunatamente ripreso. Ci lascia troppo presto. Sono sempre più rari attori così, capaci di nobilitare ogni ruolo, per quanto piccolo possa essere, con la forza di una grande, autentica personalità, come ad esempio - ma non solo - aveva fatto coi suoi personaggi in Qualunquemente e Tutto tutto niente niente e il già citato Quel bravo ragazzo. Considerato con affetto fraterno come un padrino dai colleghi siciliani, che in alcuni casi, come Tony Sperandeo, aveva lanciato, lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. E lo diciamo convinti e senza retorica.