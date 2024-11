Addio a Jim Abrahams, regista dell'Aereo più pazzo del mondo e creatore della Pallottola Spuntata

News Cinema

Vi ricordate della "ZAZ", il trio di autori composto da David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker, padri della nuova comicità demenziale americana negli Ottanta? Abrahams si è spento a 80 anni. In proprio aveva diretto gli Hot Shots!

È un triste giorno per gli amanti della buona, vecchia sana scemenza liberatoria: a 80 anni si è spento per una leucemia con la quale aveva convissuto vent'anni Jim Abrahams, che con gli amici David & Jerry Zucker negli anni Ottanta ridefinì la comicità demenziale americana: a partire dall'immortale e sublime L'aereo più pazzo del mondo, proseguendo con la creazione della Pallottola spuntata e dirigendo di persona gli Hot Shots! Insieme erano identificati come la "ZAZ", anche se scrissero e diressero insieme solo i primi film, pur partecipando in qualche forma a tutti, tra produzione e sceneggiatura.





Nato nel 1944, Jim Abrahams era originario del Wisconsin e fece presto amicizia con David Zucker e Jerry Zucker, fondando negli anni Settanta il trio comico Kentucky Fried Theater. Proprio in quello spirito incrociarono la strada di John Landis, che diresse una loro delirante sceneggiatura in Ridere per ridere (1977, intitolato in originale proprio The Kentucky Fried Movie). A quel punto i tre si misero in proprio, scrivendo e dirigendo L'aereo più pazzo del mondo (1980), una parodia irresistibile del filone catastrofico Airport, dove ebbero la geniale idea di reclutare attori e attrici dalle carriere "serie", costringendoli a recitare assurde fesserie, con uno spirito anarchico e surreale. Nel mucchio capirono che uno di loro, Leslie Nielsen, celava un comico reale dentro di sé, così gli costruirono intorno al volo i sei episodi di Police Squad! (1982, Quelli della pallottola spuntata), presa in giro dei telefilm polizieschi: Frank Drebin sarebbe diventato un protagonista più amato al cinema, con Una pallottola spuntata (1988), che Abrahams contribuì a scrivere e produrre, anche se la regia in quel caso era a cura di David, che coprì con Pat Proft i sequel.

Nel frattempo la ZAZ partorì una parodia dei film di spionaggio con Top Secret! (1984, con Val Kilmer e Omar Sharif) e si cimentò discretamente con una sceneggiatura altrui, Per favore ammazzatemi mia moglie (1986, con Danny DeVito e Bette Midler). A questo punto i destini dei tre componenti si divisero parzialmente: le collaborazioni continuarono, ma non diressero più un lungometraggio insieme. Abrahams in particolare si mise alla prova con una commedia romantica, Roxy - Il ritorno di una stella (1990, con Winona Ryder), per poi tornare sulla parodia, creando tra il 1991 e il 1998 Hot Shots! e Hot Shots! 2 con Charlie Sheen (presa in giro dei film bellici hollywoodiani), fino al sottotono Mafia!. Parzialmente ritiratosi anche per i suddetti problemi di salute, nel 2005 aveva collaborato comunque alla sceneggiatura dello Scary Movie 4 dell'amico David.

Nel 2010 L'aereo più pazzo del mondo ha avuto l'onore di essere inserito nei film preservati dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, che s'impegna a valorizzare i film che nei decenni hanno caratterizzato la cultura americana, in patria e all'estero.