Adam Driver nel trailer di 65, thriller di fantascienza in arrivo nel 2023

Il film è prodotto da Sam Raimi ed è stato scritto dalla stessa coppia di sceneggiatori dietro l'horror A Quiet Place, diretto e interpretato da John Krasinski. Ecco il primo trailer ufficiale di 65, con Adam Driver.

In un mondo dove il divismo cinematografico è oramai agli sgoccioli, uno dei pochi a saper coniugare l'interesse del pubblico, un innegabile sex appeal e qualità di recitazione è sicuramente Adam Driver, l'attore americano che vedremo tra poco, in streaming su Netflix come protagonista del Rumore bianco di Noah Baumbach (già film d'apertura del Festival di Venezia 2022), e che prossimamente arriverà nei cinema nei panni di Enzo Ferrari nell'attesissimo Ferrari, nuovo film del geniale Michael Mann.

Ma in mezzo a tanti film d'autore, compresi quelli girati con Jim Jarmusch e con Ridley Scott, Driver ha anche trovato la voglia e il tempo di prestarsi a un prodotto decisamente di genere come il thriller di fantascienza intitolato 65, di cui qui di seguito trovare il trailer e la trama ufficiali.

65, che oltre a Driver vede nel cast anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, è stato scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, gli autori della sceneggiatura originale dell'horror A Quiet Place, quello che è stato diretto e interpretato da John Krasinski, e vanta il nome di Sam Raimi tra i suoi produttori.





Dopo essere precipitato su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) si rende rapidamente conto di essere finito sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Con una sola chance di essere salvato a disposizione, Mills e l'unica altra sopravvissuta all'incidente, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada in un ambiente sconosciuto e brulicante di pericolose creature preistoriche, impegnandosi in un'epica lotta per la sopravvivenza.