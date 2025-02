A Working Man: un trailer redband del nuovo film di menare con Jason Statham

News Cinema

Sale l'attesa per il nuovo film con il nostro Giasone preferito, che vedremo al cinema dal 10 aprile distribuito da Warner Bros. Pictures. Ecco il trailer redband ufficiale di A Working Man.

Diretto dal David Ayer con cui l'attore inglese ha già lavorato nel precedente The Beekeper (e che ha sceneggiato il film con Sylvester Stallone himself, dal romanzo di Chuck Dixon del 2014 intitolato "Levon’s Trade"), A Working Man è il nuovo film di menare interpretato da uno dei grandi divi d'azione dei nostri giorni, Jason Statham, per gli amici "Giasone".

Del film, che vedremo nelle nostre sale dal prossimo 10 aprile grazie a Warner Bros. Pictures, vi abbiamo già mostrato il trailer italiano ufficiale, e quello originale, ma ora è arrivato il momento di dare spazio alle immagini del trailer redband che arriva dagli Stati Uniti, e che ci mostra Giasone menare le mani come solo lui sa fare più e meglio di quanto non sia avvenuto nei trailer precedenti.

Intanto, ricordiamo giusto che in A Working Man Statham - affiancato da attori come Michael Peña, David Harbour, Jason Flemyng e Arianna Rivas - interpreta il ruolo di un operaio edile con un passato nei reparti speciali dell'esercito inglese che deve rispolverare le sue competenze precedenti quando la giovane figlia dei suoi datori di lavoro, che lui reputa dei veri e propri familiari, viene rapita da un gruppo specializzato nella tratta delle bianche, trovandosi di fronte a un intrigo fatto di corruzione e cospirazione che coinvolge anche figure importanti delle agenzie governative.

Ecco il trailer redband originale di A Working Man.