A Working Man: un nuovo trailer italiano del film con Jason Statham

Arriva al cinema dal 10 aprile distribuito da Warner Bros. Pictures il nuovo film con il nostro caro Giasone. Ecco il secondo trailer italiano ufficiale di A Working Man.

Mancano esattamente 28 giorni al 10 aprile 2025, data in cui Warner Bros. Pictures farà debuttare al cinema un film molto atteso da tantissimi appassionati: A Working Man, ovvero il nuovo film che vede protagonista no dei grandi divi d'azione dei nostri giorni, Jason Statham, per gli amici "Giasone".

In Working Man Statham collabora per la seconda volta con David Ayer, il regista americano che l'ha diretto nel precedente The Beekeeper, e che ha scritto il film assieme a Sylvester Stallone adattando il romanzo di Chuck Dixon del 2014 intitolato "Levon’s Trade".

La trama, in effetti, è piuttosto simile a quella di The Beekeeper, ovvero vede Statham nel ruolo di un uomo che deve mettere da parte una vita tranquilla e un mestiere normale per tornare a utilizzare letali capacità di combattimento per riparare ai torti di elite senza scrupoli: lì faceva l'apicultore e doveva vendicare la morte di un'amica causata da arrivisti capitalisti senza scrupoli, qui è un operaio edile si mette sulle tracce di una ragazza rapita, figlia dei suoi datori di lavoro, e finita nelle mani di trafficanti di esseri umani, portando alla luce una cospirazione che coinvolge anche figure importanti delle agenzie governative.

Dopo il primo trailer italiano e un paio di trailer in originale, ecco un nuovo trailer italiani di A Working Man (che poi è come il red band americano, ma doppiato).

