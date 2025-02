A Working Man: il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Jason Statham e scritto da Sylvester Stallone

News Cinema

Giasone is back with a vengeance, e torna a lavorare con David Ayer. Nel cast del film, al cinema dal 10 aprile distribuito da Warner Bros. Pictures, anche Michael Peña e David Harbour. Ecco trailer e poster italiani di A Working Man. Al cinema DAL 10 APRILE distribuito da Warner Bros. Pictures

Arriva al cinema il 10 aprile grazie a Warner Bros. Pictures il nuovo film interpretato dal nostro caro Jason "Giasone" Statham, uno dei più amati eroi d'azione dei giorni nostri.

Lo avevamo lasciato, nel precedente The Beekeper, nei panni di un tranquillo apicultore che ovviamente era invece anche una letale macchina da combattimento, e che tornava in azione per vendicarsi dei capitalisti cattivi che avevano truffato e spinto ai sucidio una sua anziana amica. In questo nuovo A Working Man, diretto ancora una volta da David Ayer, la trama è assai simile, anche se cambiano i dettagli: qui Giasone è un operaio edile con un passato nei reparti speciali dell'esercito inglese e che deve accantonare il sogno di una vita tranquilla quando la giovane figlia dei suoi datori di lavoro, che lui reputa dei veri e propri familiari, viene rapita da un gruppo specializzato nella tratta delle bianche, trovandosi di fronte a un intrigo fatto di corruzione e cospirazione che coinvolge anche figure importanti delle agenzie governative.

Attenzione poi, perché assieme a Ayer la sceneggiatura di questo nuovo film, che conta nel cast anche Michael Peña, David Harbour, Jason Flemyng e Arianna Rivas, e che è stato tratto dal romanzo di Chuck Dixon del 2014 intitolato "Levon’s Trade", è stata scritta da Sylvester Stallone himself.

Qui di seguito, il trailer e il poster italiani di A Working Man.