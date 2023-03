A tre anni dalla scomparsa, ricordiamo Max von Sydow con alcuni dei suoi grandi film che trovate in streaming

News Cinema

Il protagonista de Il settimo sigillo e L'esorcista ha scritto pagine fondamentali di cinema d'autore quanto di genere. Questi i titoli in streaming con cui vogliamo rendergli omaggio.

Nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta tre anni fa, vogliamo ribadire quanto Max von Sydow possieda ancora oggi un fascino unico e indiscutibile. La maestosa eleganza con cui ha attraversato sessant’anni di cinema, realizzando capolavori d’autore quanto roboanti film di genere, lo ha reso un'icona per il pubblico internazionale. Selezionare “soltanto” cinque film in streaming all’interno di una carriera tanto longeva e variegata non è stato assolutamente facile. Tra quelli lasciati fuori vogliamo citare anche Il deserto dei tartari di Valerio Zurlini, il Robin Hood diretto da Ridley Scott e Conan il barbaro di John Milius. Ma ce ne sarebbero tanti, tanti altri...Come sempre, buona lettura.

Il settimo sigillo (1956)

Il capolavoro di Ingmar Bergman che impone Max von Sydow al pubblico di tutto il mondo rappresenta un punto di svolta per il cinema europeo, una storia metaforica e appassionante messa in scena con un’attenzione all’estetica e ai personaggi senza precedenti. Il settimo sigillo e la partita a scacchi tra il cavaliere e la Morte si insediano di diritto nell’immaginario cinematografico collettivo, facendo la fortuna di regista e protagonista. Film spaventosamente affascinante, con momenti di profondità emotiva e intellettuale semplicemente da inchino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

L’esorcista (1973)

L'Esorcista: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La carriera americana di von Sydow diventa leggendaria quando William Friedkin lo chiama per il ruolo di Padre Merrin, l‘unico rivale che il demone Pazuzu ritiene atale. Lo scontro tra Bene e Male non è mai stato così feroce e terrificante. L’esorcista diventa un caso di costume, spazza via ogni record d’incasso nel mondo e sfiora l’Oscar come miglior film - che avrebbe strameritato. Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair sono gli altri protagonisti di un film che è assolutamente riduttivo definire horror: siamo di fronte al dramma radicale che parla di fede, rimpianto, irrazionalità, buio, negazione. Eterno. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

I tre giorni del Condor (1975)

Uno dei thriller più importanti della storia del cinema di cui von Sydow è straordinario protagonista grazie a una sequenza iniziale di rara efficacia cinematografica. Robert Redford fuggiasco e braccato dai servizi segreti fa de I tre giorni del Condor un capolavoro senza precedenti. Sydney Pollack mette in scena la paranoia e il pessimismo nelle istituzioni dell’epoca attraverso una storia perfettamente calibrata, con un finale aperto sconcertante. Il duello psicologico tra la preda e l’assassino Von Sydow si conclude con una scena di confronto epocale. Che gran cinema era questo…Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Shutter Island (2009)

Shutter Island: Il trailer del film di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio

Partecipazione straordinaria e uno dei film più affascinanti ed eleganti dell’ultimo Martin Scorsese. Dietro la confezione del thriller (con qualche venatura horror) Shutter Island è una riflessione malinconica e spregiudicata sull’amore perduto, sui rimpianti e le incertezze. Con un finale magnifico e struggente, e un cast portentoso che comprende Leonardo DiCaprio, Michelle Williams, Mark Ruffalo e molti altri. Film di grande successo di pubblico che la critica avrebbe dovuto valorizzare maggiormente. A noi è entrato sotto pelle quanto i migliori film di Scorsese. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Molto forte, incredibilmente vicino (2012)

Molto forte, incredibilmente vicino: Il trailer italiano del film con Tom Hanks e Sandra Bullock

Chiudiamo con una delle interpretazioni più dolorose e poetiche della carriera di von Sydow, per la quale ottiene una sorprendente ma strameritata nomination all’Oscar come attore non protagonista (la seconda). Il rifiuto della parola come portatrice di dolore per il prossimo è un atto che rende Molto forte, incredibilmente vicino ancor più drammatico e ficcante. Stephen Daldry dirige anche Tom Hanks, Sandra Bullock e Viola Davis in altri ruoli di supporto in un melodramma davvero riuscito, che racconta la perdita e l’accettazione in maniera appagante. Bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.