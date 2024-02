A Traveler's Needs: la video recensione del film di Hong Sangsoo in concorso al Festival di Berlino 2024

News Cinema

Isabelle Huppert si aggira leggiadra e misteriosa a Seoul dando lezioni improbabili di lingua nel nuovo esile e lieve film del prolifico Hong Sangsoo, visto a Berlino. La video recensione di Mauro Donzelli.

Ha reinventato in epoca contemporanea il concetto di regista prolifico. Torna per la settima volta al Festival di Berlino, il francofilo coreano Hong Sangsoo con A Traveler's Needs, in coreano per i puristi Yeohaengjaui pilyo, terza collaborazione con una delle regine del cinema francese, Isabelle Huppert. Autore dal minimalismo venato spesso di verbosità e una bella dose di alcol a guarnire situazioni conviviali, questa volta asciuga al massimo la dimensione narrativa ma anche formale del suo film.

Incontriamo una donna francese che si aggira per un tranquillo parco di Seoul, propinando a un paio di donne locali improbabili corsi di lingua senza avere né un metodo né alcuna esperienza pregressa. Lunghe chiacchiere sul filo del nulla, ironia sotto traccia e una piana quotidianità ai limiti della noia. Qualche sorriso, non vorremmo dire addirittura una risata o due. Ecco il ritorno di Hong Sangsoo.

Ne parliamo nella video recensione di Mauro Donzelli del film A Traveler's Needs, presentato in concorso al Festival di Berlino 2024.