A San Valentino fatevi un regalo e guardate (almeno) una di queste commedie romantiche in streaming

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming che secondo noi rappresentano il meglio della commedia romantica.

Per celebrare la festa degli innamorati non potevamo che proporvi cinque film in streaming che rappresentano alcune tra le più grandi commedie romantiche mai realizzate. Si tratta di una scelta ovviamente personale, che ad esempio ha tenuto fuori dalla lista (a malincuore) un paio di classici come Accadde una notte (1934) di Frank Capra come oppure Harry, ti presento Sally (1989) di Rob Reiner. Ci sono sicuramente altri titoli che voi lettori avreste inserito, quindi se vi va fateci sapere quali sono le vostre commedie romantiche preferite. Intanto, come sempre, buona lettura. E Buon San Valentino!

Le migliori commedie romantiche in streaming per San Valentino

Scandalo a Filadelfia

L’appartamento

Io e Annie

Stregata dalla luna

Notting Hill

Scandalo a Filadelfia (1940)

Partiamo col capolavoro diretto da George Cukor che vede straordinario protagonista un trio irripetibile composto da Katharine Hepburn, James Stewart e Cary Grant. Scandalo a Filadelfia mette in scena dolori amorosi alternati a momenti da commedia sofisticata di classe altissima. Il risultato è un film “altolocato” e al tempo stesso frizzante, un concentrato di situazioni e battute di fattura eccelsa. Oscar per la sceneggiatura e per Stewart come protagonista. Tra i grandi titoli della storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

L’appartamento (1960)

Billy Wilder ha diretto alla fine di un decennio conformista come gli anni ‘50 una commedia romantica sull'alienazione del mondo contemporaneo. E L’appartamento è tanto più dolce e romantico perché racconta la disperazione sommessa di personaggi di tutti i giorni, antieroi pieni di insicurezze e difetti che è impossibile non amare. Shirley MacLaine e Jack Lemmon offrono la prova che vale una carriera, che vale la storia del cinema. Incredibile non abbiano vinto l’Oscar, che è invece andato al film, alla regia e alla sceneggiatura. Non esiste un altro film come questo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Io e Annie (1977)

Io e Annie: Il trailer originale

Woody Allen rivoluziona il concetto di commedia romantica adoperando il suo alter-ego Alvy Singer per costruire un puzzle narrativo ma soprattutto umano di spessore. Io e Annie mette in scena con humour specifico e geniale le difficoltà nelle relazioni interpersonali. Una commedia romantica che osa, propone quesiti, si interroga sul senso della vita e dell’amore. Quattro Oscar tra cui film, regia, sceneggiatura e per una fantastica Diane Keaton come miglior attrice protagonista. Film epocale. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Stregata dalla luna (1987)

Film che racconta gli stereotipi con una classe impareggiabile, diventando dissertazione filosofica sul tempo che passa, sul libero arbitrio. Un personaggio femminile magnifico e commovente, che sceglie di tornare alla vita vera dopo aver incontrato un “lupo ferito”. Norman Jewison dirige Cher, Nicolas Cage, Vincent Gardenia, Olympia Dukakis, Danny Aiello. Stregata dalla luna emoziona, scalda, si lascia amare per una sequenza finale tutta ambientata dentro una cucina che è semplicemente da inchino. Oscar per attrice, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale. Capolavoro. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Notting Hill (1999)

Questa vicenda di Cenerentola al contrario, ovvero del modesto libraio che si innamora contraccambiato della star del cinema possiede alcuni tra i momenti più romantici della storia del cinema contemporaneo. L'alchimia tra Hugh Grant e Julia Roberts è dolcissima, Roger Mitchell mette in scena Notting Hill con eleganza e profondità, il cast di contorno impagabile. Tutti gli elementi sono al posto giusto, e compongono un film che ogni volta ti fa sorridere e ti addolcisce la giornata. Insostituibile. Disponibile su akuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.