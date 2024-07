A Giffoni 2024 è il giorno di Alessandro Borghi e Lea Gavino: Gli ospiti e il programma del 25 luglio

News Cinema

Nel settimo giorno di Giffoni Film Festival ci saranno anche gli eventi speciali su Linda e il Pollo e Incanto: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Nel corso del settimo giorno della 54esima edizione del Giffoni Film Festival, il 25 luglio, i juror chiamati in sala per vedere e valutare i film in concorso, avranno modo di scoprire nuove storie che lasceranno il segno e incontrare amati personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti attesi ci sono Alessandro Borghi, amatissimo attore reduce dal successo della serie Supersex di Netflix e Lea Gavino, che subito si è fatta amare nel ruolo di Viola nella serie SKAM Italia e che abbiamo potuto apprezzare recentemente anche nel film Una storia nera di Leonardo D'Agostini. Gli eventi speciali da non perdere sono invece le proiezioni di Linda e il Pollo di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach e Incanto di Paolo Paganelli.

Tra gli eventi speciali, nella sezione Parental Experience, segnaliamo inoltre la proiezione di Linea 7, il docufilm del regista Guglielmo Magagna, realizzato dai ragazzi di ABF GlobaLab, il progetto formativo della Andrea Bocelli Foundation – Ente Filantropico rivolto a ragazzi e ragazze dai 16 ai 19 anni. Ospiti personalità di spicco del mondo del cinema, terranno dei workshop Daniele Orazi (agente cinematografico), Federico Mauro (creative director) e Jonathan Wand (produttore premio Oscar). Incontreranno in Sala Blu i ragazzi di Giffoni Impact, tra gli altri, i cantanti Signor D, Maninni e Moreno, il direttore di La Repubblica Maurizio Molinari e il ristoratore e personaggio televisivo Francesco Panella. Gli ambassador di Giffoni Sport incontreranno, tra gli altri, l'ex atleta di volley Valerio Verimiglio e l'ex radiocronista RAI Riccardo Cucchi. Nell'ambito di Giffoni Sport ci sarà il convegno “Lo sport attraverso le immagini” con Maurizio Milan, Amministratore Delegato US Salernitana 1919.

Giffoni 2024: I film in concorso nella settima giornata di festival

Continuano, infine, le proiezioni dei film in concorso per le diverse giurie del festival. Tra i film che vedranno oggi ci sono Silent Roar di Johnny Barrington (UK, 2023, 90'), When We Lost To the Germans di Guido van Driel (Netherlands, 2023, 86'), The Book of Everything di Ineke Houtman (Netherlands, 2023, 90'), Totto Chan: The Little Girl at the Window di Shinnosuke Yakuwa (Japan, 2023, 114') e per la sezione Gex Doc Nights Gone By di Alberto Martín Menacho (Switzerland/Spain, 2023, 106').