A Claude Lelouch il premio Cartier Glory to the Filmmaker del Festival di Venezia 2024

Sarà Claude Lelouch il destinatario del premio Cartier Glory to the Filmmaker dell'ottantunesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il regista francese partecipa al festival con il film fuori concorso Finalement.

A ricevere il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell'ottantunesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sarà Claude Lelouch, regista francese che ci ha regalato capolavori come Un uomo una donna, Una donna e una canaglia, La belle histoire. Lo annunciano con gioia il direttore della Mostra Alberto Barbera con la Biennale di Venezia e Cartier. Il riconoscimento è dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo e sarà consegnato il 2 settembre in Sala Grande prima della proiezione fuori concorso del suo nuovo film, che si intitola Finalement.

A proposito del premio Cartier Glory to the Filmmaker, Alberto Barbera ha dichiarato:

Claude Lelouch è uno dei maggiori autori del cinema francese, interprete eccellente della sua "qualità" ancorché estraneo alle sue principali correnti, e molto prolifico, avendo diretto oltre sessanta lungometraggi. Cinefilo precoce, autore di corti e video musicali, direttore della fotografia, sceneggiatore, attore e produttore, raggiunge il successo internazionale nel 1966 con il film Un uomo, una donna (Un homme et une femme) vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes e di due Premi Oscar nel 1967, come miglior film straniero e per la migliore sceneggiatura originale. La colonna sonora di Francis Lai diventa refrain leggendario di un'epoca, e Lelouch riesce a segnare in modo indelebile il cinema del suo tempo, soprattutto incontrando il gusto e il favore del pubblico. Autore anomalo e inclassificabile, predilige la contaminazione dei generi (drammi, commedie, polizieschi, film d’avventura e western, fantascienza e musical, film di guerra e d’ambientazione storica), le cui convenzioni non esita a scompaginare ricorrendo a strutture narrative e temporali irrituali. Restano indimenticabili alcuni suoi successi come L'avventura è l'avventura (L'aventure, c'est l'aventure, 1972), Una donna e una canaglia (La bonne année, 1973), Una vita non basta (Itinéraire d'un enfant gâté, 1988), La belle histoire (1991), modelli di un cinema stilisticamente sofisticato, sensibile ai temi melodrammatici e alla commedia corale, dalla proverbiale capacità affabulatoria. E tecnicamente all'avanguardia: il cortometraggio L'appuntamento (C'etait un rendez-vous, 1976), 9 minuti di piano sequenza in steadicam sfrecciando su una Mercedes per Parigi, resta un punto di riferimento per chiunque abbia con la macchina da presa un rapporto "fisico". In oltre 60 anni di attività, Claude Lelouch ha saputo creare con attori e attrici di eccezionale talento - da Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant, da Françoise Fabian a Lino Ventura, da Belmondo a Fabrice Luchini - la geografia moderna di un cinema dei sentimenti.

Finalement : qualche informazione sul film

Finalement fa dunque parte dei titoli Fuori Concorso del Festival di Venezia 2024, che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre. Il film viene descritto come drammatico, sentimentale, comico e musicale e vede protagonista il bravissimo Kad Merad, affiancato da Elsa Zylberstain, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire, Barbara Pravi e Françoise Gillard. La storia è quella di un uomo di nome Gino che ha una vita piena di soddisfazioni: è un avvocato di successo e ha una bella famiglia. Un giorno, a causa di un problema di salute, perde il suo equilibrio mentale e comincia a comportarsi in maniera decisamente bizzarra e, in piena crisi esistenziale, decide di lasciare tutto e partire per un viaggio attraverso la Francia. Da Parigi va in Normandia e in Provenza, e conosce nuove persone, in particolare una che gli farà battere forte il cuore. L'uomo riscopre inoltre il suo grande amore per la tromba.