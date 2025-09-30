TGCom24
Schede di riferimento
A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario
Anno: 2025
3,5
A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario
Gli Spiriti dell'Isola
Anno: 2022
3,9
Gli Spiriti dell'Isola
The Batman
Anno: 2022
3,8
The Batman
The Lobster
Anno: 2015
2,8
The Lobster
Minority Report
Anno: 2002
3,9
Minority Report
Miami Vice
Anno: 2006
4,5
Miami Vice
Colin Farrell
Colin Farrell
News Cinema

A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario: i migliori film in streaming del protagonista Colin Farrell

Adriano Ercolani

Torna elle sale l'attore irlandese candidato all'Oscar di cui vi proponiamo cinque valevoli film in streaming.

A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario: i migliori film in streaming del protagonista Colin Farrell

Dal momento che torna nelle sale cinematografiche accanto a Margot Robbie nel curioso e romantico A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, vogliamo ripercorrere la carriera del talentuoso Colin Farrell riproponendovi cinque dei suoi film in streaming che amiamo maggiormente. Buona lettura.

A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario: i migliori film in streaming del protagonista Colin Farrell

  • Minority Report
  • Miami Vice
  • The Lobster
  • Gli spiriti dell’isola
  • The Batman

Minority Report (2002)

Partiamo con il capolavoro sci-fi diretto da Steven Spielberg che lancia definitivamente la carriera di Farrell dopo il successo del più “piccolo” Tigerland. Ispirato da un testo di Philip K. Dick, Minority Report sprigiona una visione del futuro oscura e pessimista, diventando immediatamente oggetto di culto. Samantha Morton e Max von Sydow interpretano altri ruoli fondamentali per uno dei migliori film di fantascienza dei nostri tempi, plumbeo e non conciliatorio. Grande protagonista un Tom Cruise al massimo delle sue capacità fisiche a totriali. Enorme successo al botteghino, soltanto un paio di candidature agli Oscar per categorie tecniche. Un peccato non siano riusciti ad andare oltre i confini del genere, questo è davvero un  lungometraggio potente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Miami Vice (2006)

Michael Mann dirige una trasposizione cinematografica della sua serie televisiva di culto, e ne trae un film potente e pieno di personaggi corposi. In particolar modo i duetti tra Farrell e una intensa Gong Li costituiscono il cuore appassionante del film. Miami Vice vede nel cast anche Jamie Foxx, Naomie Harris, John Hawkes e molti altri caratteristi. Thriller ad altissima tensione e fattura cinematografica preziosa, come sempre quando si tratta di questo cineasta. Notevole showdown finale e magnifica apertura. Da vedere col cuore in gola. Prorompente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

The Lobster (2015)

Prima collaborazione con Yorgos Lanthimos in un film spaccato in due, che possiede una prima parte interamente ambientata dentro il lussuoso resort che è davvero portentosa. Accanto a un Farrell sommesso e pungente troviamo Ben Whishaw, John C. Reilly, Rachel Weisz. The Lobster conferma in pieno le doti di interprete di Farrell, al momento forse alla miglior prova della sua carriera. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura per un lungometraggio davvero stuzzicante. Peccato che la seconda metà nella foresta non sia al livello della prima. Altrimenti staremmo a scrivere di un’opera unica. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Gli spiriti dell’isola (2022)

Prima nomination all’Oscar come protagonista per Colin Farrell, che torna a collaborare con Martin McDonagh dopo In Bruges e 7 psicopatici. Rispetto ai suoi film precedenti Gli spiriti dell’isola è un lavoro maggiormente poetico ed elegiaco, ma nasconde un’anima sanguigna e dolorosa. Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon, tutti candidati all’Oscar come del resto film regia e sceneggiatura, compongono un cast impagabile e sostanzioso. Uno dei migliori titoli dell’anno, superbo nel raccontare dietro le parole che i personaggi tirano fuori. Magnifica ambientazione. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

The Batman (2022)

Nel ruolo del Pinguino, sotto un trucco che lo rende irriconoscibile, Farrell diventa una delle tante carte vincenti del cinecomic diretto da Matt Reeves. The Batman vede Robert Pattinson nel ruolo dell’Uomo Pipistrello. Zoe Kravitz, John Turturro, Andy Serkis, Paul Dano e molti altri attori bravissimi elevano il tono di un film cupissimo anche quando ambientato alla luce del sole. Una detective-story intensa, magnificamente messa in scena e basata su una sceneggiatura potente. Forse il miglior film di supereroi dai tempi di Christopher Nolan. Nerboruto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

