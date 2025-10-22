TGCom24
A 73 anni Steven Seagal ritorna a menare le mani: le prime foto di Order of the Dragon

Antonio Bracco

A sei anni dal suo ultimo film, Steven Seagal è tornato sul set con Order of the Dragon, diretto dal regista croato Vjekoslav Katusin.

Non è mai stato una star del cinema d'azione al livello di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, ma il suo seguito negli anni '90 lo ha avuto, prima che la sua carriera subisse un netto calo passando a sempre meno dignitosi film di serie B, C, D, Z, realizzati direttamente per il mercato dell'home video di allora. Il suo ultimo titolo è Beyond the Law - L'infiltrato, del 2019. Ora, però, Steven Seagal è tornato sul set con film Order of the Dragon, diretto dal regista croato Vjekoslav Katusin, che ha annunciato con entusiasmo sui social di aver riportato “il leggendario Steven Seagal” davanti alla macchina da presa dopo un’assenza di sei anni, per interpretare un ruolo scritto appositamente per lui.

Attraverso i propri canali social, Katusin ha dichiarato di credere fermamente che Order of the Dragon può lasciare un segno importante nell’industria cinematografica. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di “riportare in vita lo spirito degli anni ’80 e ’90, recuperando l’energia e il fascino che resero indimenticabile quel periodo d’oro dell’action movie”. Una promessa ambiziosa, anche se è difficile immaginare che una piccola produzione croato/tedesca come questa, riesca a ottenere una distribuzione cinematografica di rilievo a livello internazionale.

Nelle prime foto pubblicate sui social, Seagal appare seduto su una sedia, nell'atto di contemplare una spada e impegnato in una mossa di aikido. Il cast del film include anche Ron Smoorenburg (nella foto in basso con Seagal), Michel Qissi, David Kurzhal, Jenny Paris, Mark Stas e Alona Hertha.

