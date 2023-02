8 film romantici da vedere su Prime Video a San Valentino 2023

News Cinema

Da un matrimonio esplosivo con Jennifer Lopez a Ti odio, anzi no ti amo! con Lucy Hale: otto film romantici da recuperare a San Valentino in streaming su Prime Video.

In vena di romanticismo in vista di San Valentino? Prime Video ha rafforzato il catalogo con proposte all’insegna dell’amore: alcune più agrodolci, altre ricche d’azione ma che non rinunciano alla forza del sentimento. Grazie alla piattaforma streaming di Prime Video, è possibile immergersi in una delicata atmosfera romantica tutta originale. Curiosi di scoprire quali sono gli 8 film romantici da recuperare su Prime Video per San Valentino?

Un matrimonio esplosivo

Se un po’ d’azione non vi dispiace, allora non potete ignorare il richiamo di Jennifer Lopez, una sposa in fuga in Un matrimonio esplosivo al fianco di Josh Duhamel. Tra le novità del catalogo Prime Video, il film è stato lanciato in streaming a fine gennaio e promette un’avventura affiatata tra i due protagonisti, ad un passo dalle nozze. Darcy e Tom hanno organizzato un matrimonio di lusso su un’isola privata delle Filippine, ma una banda di pirati irrompe alle nozze prendendo in ostaggio gli invitati. Sarà compito degli sposi salvare tutte le persone sull’isola e anche il loro matrimonio.



Un matrimonio esplosivo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Una gran voglia di vivere

Commedia romantica/famigliare tutta italiana è Una gran voglia di vivere, tratta dall’omonimo romanzo di Fabio Volo che nel film figura anche come co-protagonista al fianco di Vittoria Puccini. Una storia on the road che vede una famiglia sull’orlo del collasso concedersi un ultimo, estremo tentativo per ricucire le ferite grazie ad un viaggio in Norvegia.



Una gran voglia di vivere: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



My Policeman

Una storia fortemente drammatica è quella proposta in My Policeman. Tratto dall’omonimo romanzo di Bethan Roberts, il film gioca tra passato e futuro, presentando la travagliata storia d’amore di Tom, Marion e Patrick. Un amore proibito è quello dipinto nei decenni in My Policeman, che cerca di tenersi lontano dalle convenzioni sociali, una protezione che tuttavia non è sufficiente quando si mette in gioco il cuore. Marion è consapevole del triangolo amoroso di cui fa parte. Il cast è degno di nota e, a seconda della linea temporale, cambia. I giovani protagonisti Tom, Marion e Patrick hanno le fattezze di Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson. Una volta cresciuti, invece, diventano Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett.



My Policeman: Speciale dietro le quinte del film con Harry Styles - HD



Ti odio, anzi no ti amo!

Classico rapporto odio-amore è quello dipinto in Ti odio, anzi no ti amo!, film tratto dall’omonimo romanzo di Sally Thorne e disponibile su Prime Video. Protagonista è Lucy Hale, interprete di Lucy Hutton, una donna ambiziosa costretta a dividere l’ufficio con un collega freddo e determinato, Joshua Templeman. Quando inizia a fare strani sogni a luci rosse sul collega, la situazione precipita, soprattutto perché è in atto una feroce competizione professionale tra i due. L’amore sarà il loro tallone d’Achille?



The Hating Game: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Il giorno perfetto

Kaley Cuoco è la protagonista di Il giorno perfetto, commedia romantica disponibile su Prime Video da novembre 2022 dove figura anche Pete Davidson nel cast. La storia racconta del primo appuntamento tra Sheila e Gary, un vero e proprio colpo di fulmine che permette loro di innamorarsi. Tuttavia Sheila scopre che è possibile viaggiare nel tempo e ha un’idea: e se potesse modificare il passato di Gary rendendolo un uomo perfetto?







Time Is Up

A chi non dispiace un pizzico di dramma anche a San Valentino e ha un debole per Bella Thorne può recuperare tranquillamente Time Is Up su Prime Video. Diretto da Elisa Amoruso e uscito nel 2021 con un duo consolidato, segue l’amore tormentato di Vivien e Roy, due ragazzi estremamente diversi ma che s’innamorano e che, a causa di un terribile incidente, devono ricominciare da capo. La pellicola è piaciuta così tanto da meritare anche un sequel, uscito nel 2022 e sempre disponibile su Prime Video. Bella Thorne divide la scena con Benjamin Mascolo.



Time is Up: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



First Love

Ed è ugualmente drammatico First Love, film sentimentale che propone ancora una volta protagonista Hero Fiennes Tiffin, attore ben noto al pubblico di After (la saga è presente su Prime Video). La storia segue con occhio ravvicinato due adolescenti alle prese con la forza dei primi sentimenti ed un contorto famigliare estremamente delicato.







La scelta del destino

Emma Roberts è tra le protagoniste di La scelta del destino, film remake di L’ironia del destino, oppure Buona sanua! Distribuito nel 2022. In lingua originale si intitola About Fate e nel cast coinvolge anche Thomas Mann, Madelaine Petsch e Britt Robertson. La trama, perfetta per San Valentino, racconta di due sconosciuti che credono nell’amore, ma non nel suo significato. Grazie ad una festa di Capodanno, troveranno il modo di comprenderlo.







