50 km all'ora: il trailer del nuovo film di Fabio De Luigi, in viaggio in motorino col "fratello" Stefano Accorsi

Arriverà al cinema il 4 gennaio 50 km all'ora, il nuovo film da regista di Fabio De Luigi, che divide la scena con Stefano Accorsi. Ecco il trailer.

Fabio De Luigi è in un bel momento della sua carriera: protagonista dell'one prank show Amazing - Fabio De Luigi su Prime Video, ha diretto il suo quarto film da regista, 50 km all'ora, di cui è anche interprete con Stefano Accorsi e che arriverà al cinema il 4 gennaio del 2024. Nel frattempo è arrivato il trailer di questo on the road... in motorino, che vede riuniti due fratelli estremamente diversi, in occasione del funerale del padre.

50 km all'ora: la trama

Lo spunto di partenza di 50 km all'ora forse non è originale, ma lo è sicuramente lo svolgimento e De Luigi e Accorsi sembrano veramente fratelli. Questa la trama ufficiale del film che ha tra i suoi interpreti anche Alessandro Haber:

"Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo".