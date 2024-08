4 film di Dario Argento il martedì al cinema in versione restaurata in 4K a un prezzo speciale

News Cinema

Grazie a Cinema Revolution il martedì sarà possibile vedere 4 film di Dario Argento restaurati in 4k con un biglietto speciale da 3 euro e 50.

Ecco una notizia che ci riempie di gioia, visto che ogni occasione per rivedere su grande schermo e nella migliore versione i film di genere che abbiamo amato è la benvenuta. Dopo il successo ottenuto ad Effetto Notte, la rassegna di film restaurati in 4k che comprendeva quattro dei migliori lavori di Dario Argento, è stato deciso di riproporli al cinema, il martedì, con un biglietto speciale, grazie a Cinema Revolution.

Tornano al cinema 4 film di Dario Argento

Dopo l’entusiasmante successo di pubblico della rassegna romana ‘Effetto Notte’, che ha proposto una selezione di classici del cinema horror e del mistero italiano, Luce Cinecittà ha deciso di proporre sugli schermi estivi, grazie all’iniziativa Cinema Revolution promossa dal Ministero della Cultura, uno speciale appuntamento: Il Martedì è Horror. Per il mese di agosto, a cadenza settimanale, sbarcheranno nei cinema di tutta Italia 4 titoli tra i più importanti e di culto della filmografia del maestro italiano e internazionale del brivido, Dario Argento. Dal 6 agosto, nelle versioni restaurate in 4k da Cinecittà, Il Martedì è Horror proporrà Suspiria, Opera, Profondo rosso e L’uccello dalle piume di cristallo. 4 gemme del lato oscuro del cinema italiano, titoli che sin dal loro apparire sono stati accompagnati da un successo costante, che hanno terrorizzato e divertito gli spettatori in tutto il mondo, e influenzato decine di registi. Il cuore pulsante della filmografia di un maestro amatissimo, che torna con la magia del grande schermo, per essere scoperto dal pubblico più giovane ed essere rivisto in versione smagliante da tutti gli appassionati. Si parte Martedì 6 agosto con Suspiria, del 1977, autentico cult del maestro, uno dei film che gode maggiore devozione da parte delle schiere dei suoi fan. Martedì 13 agosto Opera, porta gli spettatori sulle note della lirica orchestrate visionariamente da un Argento in forma brillante. Martedì 20 Profondo rosso, il suo titolo più celebre, uno dei grandi classici non solo da antologia del terrore, ma del cinema italiano tutto. Martedì 27 si chiude con L’uccello dalle piume di cristallo, il debutto di Argento, una sensazionale rivelazione che presentò il giovanissimo regista all’attenzione dell’Italia, e degli Stati Uniti. Che da lì non lo hanno più abbandonato. I film di Il Martedì è Horror sono messi a disposizione delle sale da Luce Cinecittà con un biglietto speciale di 3,50 euro grazie a Cinema Revolution, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per favorire la passione per il cinema nelle sale per tutta l’estate. I cinema che partecipano all’iniziativa potranno replicare i film di Il Martedì è Horror anche negli altri giorni della settimana in orari che saranno comunicati dalle sale stesse.