365 giorni: Adesso, ecco il trailer del nuovo capitolo della trilogia erotica su Netflix

Torna la versione polacca e raunchy di 50 sfumature di grigio. Il primo 365 giorni, uscito in giugno, fece registrare un record di visioni, e i numeri del trailer di questo primo sequel sembrano andare nella stessa direzione.

Quando debuttò in streaming su Netflix nel giugno del 2020, il film erotico polacco 365 giorni fece registrare un record di visioni in mezzo mondo. E ora, sempre su Netflix, sta per arrivare un sequel di quel film, che venne definito dai media internazionali come la versione polacca di 50 sfumature di grigio: e più raunchy, aggiungeremmo noi, con diversi punti di contatto con la leggendaria webserie The Lady di Lory del Santo.

Il film s'intitola 365: Adesso, debutterà in streaming il 27 aprile e di seguito ve ne mostriamo il trailer che, stando al numero elevatissimo di visualizzazioni fatto registrare in poche ore, lascia intuire come il film sarà presto in cima alle top 10 di Netflix.

I film sono tratti da best seller della scrittrice polacca Blanka Lipińska, autrice di una trilogia che, per l'appunto, è stata comparata a quella delle "sfumature" di E.L. James.

In 365 giorni: Adesso, secondo capitolo di un'annunciata trilogia, i protagonisti del film Laura e Massimo (interpretati da Anna Maria Sieklucka e Michele Morrone) sono tornati e più affascinanti che mai. Ma il nuovo inizio della ritrovata coppia è messo in difficoltà dai legami familiari di Massimo e da un uomo misterioso di nome Nacho, interpretato da Simone Susinna, che entra nella vita di Laura cercando di conquistare il suo cuore e la sua fiducia a qualsiasi costo.