30 anni (di meno): in anteprima esclusiva, il poster del film con Massimo Ghini, Nino Frassica, Antonio Catania e Greg

News Cinema

Divertimento assicurato dal 4 luglio con la crazy comedy 30 anni (di meno), diretta da Mauro Graiani, distribuita da Plaion Pictures e con protagonisti Massimo Ghini, Antonio Catania, Nino Frassica e Claudio Gregori. Del film vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale.

Uscirà il 4 luglio, distribuita da Plaion Pictures, la commedia di Mauro Graiani 30 anni (di meno), che si affida a un eccezionale quartetto di attori in grado di toccare le più disparate corde, facendoci ridere e anche commuovere. Nel nostro caso il talento è al servizio del divertimento e della messa in ridicolo dell'ossessione di quattro uomini non più nel fiore degli anni per la prestanza sessuale e una seconda giovinezza. A interpretare questa buffa combriccola sono Massimo Ghini, Antonio Catania, Nino Frassica e Claudio Gregori in arte Greg: due siciliani e due romani, dunque, ognuno con un suo stile molto personale ma tutti al servizio di un racconto che abbraccia l'elemento fantastico. 30 anni (di meno), infatti, fa parte del sottogenere "what if comedy", laddove "what if" significa "come se" e allude alle buffe conseguenze a cui porta una situazione surreale che spesso presuppone una trasformazione fisica o un viaggio nel tempo.

30 anni (di meno): la trama e il cast

La premessa di 30 anni (di meno) è già contenuta (e svelata) nel titolo, perché i protagonisti del film si ritrovano improvvisamente più giovani di 30 anni dopo aver mandato giù una pillolina acquistata da un sito cinese che dovrebbe essere Viagra. Ecco la sinossi ufficiale della commedia:

Maurizio, Marco e Diego dividono forzatamente l'unica stanza disponibile di una clinica privata. Tre sessantenni con tre diverse patologie che finiscono per conoscersi e condividere un’esperienza inaspettata: acquistando su un sito cinese una pillola di Viagra, si ritrovano di colpo più giovani di trent’anni. Un’occasione irripetibile per aggiustare oggi i torti e gli errori di ieri.

Prodotto da Camaleo srl in coproduzione con Film District e con il contributo della Regione Lazio, 30 anni (di meno) viene descritto come una commedia folle e politicamente scorretta sul tempo che passa. Al fianco di Massimo Ghini, Antonio Catania, Nino Frassica e Claudio Gregori recitano Claudio Colica, Claudio Casisa, Leonardo Ghini e Giulia Elettra Gorietti. Nel cast anche Fabrizio Nardi e Milena Miconi.

Prima di lanciarsi nella regia, Mauro Graiani è stato uno sceneggiatore. Tra i film da lui scritti ricordiamo: Poli Opposti, Copperman, Tutta un'altra vita, Divorzio a Las Vegas. Graiani ha lavorato anche per la televisione, firmando ad esempio ben 32 episodi di Che Dio ci aiuti.

30 anni (di meno): il poster del film in anteprima esclusiva

Di 30 anni (di meno) vogliamo farvi vedere in anteprima esclusiva il poster ufficiale, su cui campeggiano, in primo piano i 4 protagonisti, invecchiati per esigenze di copione. Dietro a loro ci sono alcuni esponenti del cast giovane. Immancabile, infine, la scatola della magica pillolina ringiovanente.