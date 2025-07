100 litri di birra: al cinema la commedia alcolica di Temu Nikki - Video intervista e clip

News Cinema

Sapete cosa sia il sahti, e quali effetti devastanti può avere? No? Beh, questa commedia alcolicissima e delirante sta qui per spiegarvelo. Intanto, potete ascoltare la nostra intervista video a regista e protagoniste, e scoprire clip, trailer e trama del film.

È nei cinema italiani 100 litri di birra, la commedia alcoolica, scatologica e vagamente demenziale diretta dal regista finlandese Teemu Nikki, che dopo aver flirtato con lo humor nerissimo nel precedente La morte è un problema dei vivi, ha cambiato un po' toni e situazioni.

In concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024, e uscito a marzo in Finlandia (dove è diventato rapidamente il film più visto dell'anno), 100 litro di birra ha al centro delle vicende una bevanda tradizionale finlandese che proprio birra, così come la intediamo noi, non è: il sahti, bevanda molto forte aromatizzata al ginepro, che si produce preferibilmente in casa secondo metodi secolari.

Attorno a questa bevanda e ai suoi effetti, Nikki porta sul grande schermo una galleria di personaggi decisamente insoliti, catapultati in contesti grotteschi e situazioni paradossali all’interno di una commedia assolutamente sui generis. Qui di seguito la trama ufficiale e il trailer italiano del film:

Taina e Pirkko, due sorelle stralunate, vivono alla giornata, con poche idee e poche prospettive, ma con un talento indiscutibile: il loro sahti - la tipica birra artigianale che in Finlandia, per tradizione, accompagna ogni festa, matrimonio o funerale - è spaziale. Quando promettono di prepararne ben 100 litri per un matrimonio in famiglia, si superano e producono il lotto migliore di sempre, un sahti da 10, talmente buono che… finiscono per berselo tutto da sole! Alle prese con gli enormi postumi della sbornia, le due si troveranno coinvolte in una serie di esilaranti disavventure, mentre cercano disperatamente di procurarsi altra birra (con ogni mezzo necessario!), salvare il matrimonio e riconquistare la loro reputazione di migliori birrarie del villaggio.

100 Litri di Birra: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Alla Festa del Cinema di Roma 100 litri di birra era stato accompagnato da Teemu Nikki assieme alle sue due attrici protagoniste, Elina Knihtila e Pirjo Lonka, ed è stato lì che abbiamo incontrato e intervistato tutti e tre. Abbiamo parlato del loro rapporto con il sahti ("molte delle mie esperienze col sahti non le ricordo per via del sahti", ha scherzato Temu Nikki), della dimensione familiare e conviviale che emerge dal bere nel film, del legame complesso che viene raccontato nel film tra queste due sorelle protagoniste, del modo in cui questo regista nasconda sempre delle ombre e delle fragilità sotto la facciata di commedia di questo e di molti suoi film.

Potete ascoltare la nostra intervista al regista e alle attrici protagoniste di 100 litri di birra qui di seguito, dove trovare anche una nuova clip italiana di questo eccentrico e insolito e scatenato film.

100 litri di birra: intervista video al regista e alle protagoniste

100 Litri di Birra: La nostra video intervista al regista e alle due protagoniste del Film - HD

100 litri di birra: una nuova clip italiana