007: sei un vero esperto? Scoprilo con il quiz ufficiale sui film di James Bond

News Cinema

Sul sito ufficiale della serie di 007 è apparso un quiz che metterà alla prova la vostra conoscenza dei 24 film ufficiali che raccontano le avvenuture di James Bond. Un buon modo per ingannare l'attesa, prima che No Time To Die arrivi finalmente nei nostri cinema

In Italia e in tutto il mondo ci si chiede non solo quando i cinema potranno riaprire (dove per "potranno" non si intende solo avendo l'ok da parte dei governi, ma anche le condizioni sufficienti per rendere la riapertura un'attività non in perdita), ma anche quali saranno i film a disposizione degli esercenti al momento della riapertura. Mentre tutti negli Stati Uniti si augurano che Tenet possa davvero uscire in estate, e salvare la stagione a mani nude, sappiamo per certo, dall'inizio della pandemia, che per vedere il venticinquesimo film della serie di James Bond, No Time to Die, dovremo attendere necessariamente fino al 12 novembre.