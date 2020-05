Tenet: ecco il nuovo full trailer italiano del film di Christopher Nolan!

News Cinema

Tenet, il misterioso nuovo film di Nolan con protagonista principale John David Washington, è ora un po' meno misterioso grazie al nuovo trailer appena arrivato online. Ora tutti sperano davvero che l'attesissimo film sarà quello che segnerà alla grande la riapertura dei cinema nelle prossime settimane.

Tenet, il nuovo film di fantascienza di Christopher Nolan ha ora un nuovo full trailer, arrivato online nella notte.

Del film era circolato fino a ora solo un breve teaser di pochi secondi, uscito nel mese di dicembre scorso, che svelava davvero poco della trama. Il nuovo trailer ci offre forse qualche nuovo elemento su questa storia "non di viaggio nel tempo, ma d'inversione". Dateci un'occhiata qui sotto.

Tenet: il nuovo trailer in italiano del film di Christoper nolan

Tenet: Il Nuovo Full Trailer Italiano Ufficiale - HD

Tenet: il nuovo full trailer in versione originale

Tenet: Il Nuovo Full Trailer Ufficiale - HD

Realizzato con un mix di IMAX e pellicola in 70mm, e girato in sette diversi paesi, Tenet vede nel suo cast principale John David Washington al fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.



Film più atteso del 2020 da molti mesi a questa parte, lo è diventato di più da quando si è capito che potrebbe essere quello su cui puntano tutte le speranze di una prossima riapertura delle sale cinematografiche. Negli Stati Uniti, la data di uscita nei cinema rimane confermata al 17 luglio prossimo. Non sappiamo ancora quale sarà la strategia della Warner riguardo la distribuzione internazionale del film. Possiamo solo sperare che possa arrivare anche da noi nello stesso periodo, considerato che le sale cinematografiche in Italia sono state autorizzate ad aprire dal 15 giugno prossimo.