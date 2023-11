The Marvels, intervista esclusiva alla regista Nia DaCosta

Interviste Cinema

In occasione dell'uscita al cinema di The Marvels, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe dall'8 novembre al cinema, abbiamo intervistato la sua regista Nia DaCosta.

Arriva al cinema dall'8 novembre The Marvels, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, parte della Fase 5, con protagoniste Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, nei panni di Captain Marvel, Monica Rambeau / Photon e Ms. Marvel. Per l'occasione abbiamo intervistato la regista del film, Nia DaCosta, al suo debutto nel mondo del cinema blockbuster. Nel video qui in basso ci spiega come abbia affrontato l'impresa...



The Marvels: La nostra video intervista alla regista del Film Nia DaCosta - HD

The Marvels, l'ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe