Love Island, chi è Denis Bergamin? Tutto sul sensuale Lover

Conosciamo meglio Denis Bergamin, il Lover che ha fatto impazzire le fan della prima edizione di Love Island Italia.

La prima edizione di Love Island Italia sta per concludersi e i fan del reality show, condotto da Giulia De Lellis, sono molto affezionati a Denis Bergamini. Il Lover ha fatto il suo ingresso nella villa di Gran Canaria ed è stato immediatamente colpito da Monica, con la quale ci sono stati diversi alti e bassi. Conosciamo meglio Denis, la sua vita privata e le curiosità sulla sua carriera.

Love Island, chi è Denis Bergamini: età, lavoro, vita privata

Tra i bei single della prima edizione di Love Island Italia, ce ne è uno in particolare che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico per la sua tenacia. Stiamo parlando di Denis Bergamin, che sin dal primo giorno trascorso nella villa di Gran Canaria ha messo gli occhi su Monica. I due Lovers si sono corteggiati, scontrati, hanno pianto per poi ritrovarsi anche grazie all’ingresso della Bombshell Lucrezia, vecchia amica di Denis che ha aiutato Monica a capire meglio il ragazzo.

Ma chi è il Bergamin? Nato nel 1997 a Padova, Denis ha frequentato l’Istituto Tecnico Calò, dedicando ogni minuto del suo tempo libero alla passione per il basket. Grazie a costanza, impegno e sacrificio, Denis è stata una giovane promessa del basket e ora gioca in Serie D. Oltre al suo lavoro nel mondo del sport, il Bergamin è anche un modello piuttosto richiesto, come dimostrano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Denis ha raccontato di essere molto disilluso sull’amore, soprattutto a causa delle sue relazioni passate che lo hanno molto deluso. Le donne, infatti, si sono sempre mostrate più interessate al suo portafoglio che a conoscerlo veramente. Con Monica, invece, sarà vero amore? Saranno Monica e Denis a vincere la prima edizione di Love Island Italia?

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.