Giulia Salemi, dopo il Grande Fratello Vip, confessa a Verissimo di essere stata vittima di violenza da parte di un ex fidanzato.

Grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, la bella Giulia Salemi ha lasciato la Casa più spiata d’Italia dopo aver perso al televoto con Stefania Orlando. L’italo-persiana, in attesa di poter riabbracciare il fidanzato Pierpaolo Pretelli che invece ha avuto accesso alla Finale del reality show di Canale5, fa una confessione spiazzante a Verissimo come ci rivelano le Anticipazioni.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi parla di violenza a Verissimo

Giulia Salemi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con l’idea di riscattarsi e mettersi in gioco, sperando di costruire tanti rapporti di amicizia e recuperare quelli che sembravano aver subito una brusca botta d’arresto. La Salemi, tra alti e bassi, è stata fondamentale per le dinamiche del programma e ha trovato anche la sua ricompensa tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. La Salemi, inizialmente titubante a causa della sua precedente esperienza con Francesco Monte, ha deciso di mettersi gioco e superare le paure per lasciarsi conquistare dall’avvenente gieffino.

I Prelemi sono amatissimi sui social networks e Giulia attende impaziente la finale del reality show di Canale5, per poter riabbracciare Pierpaolo e vivere questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Lei, infatti, ha dovuto lasciare Cinecittà ad un passo dalla finale avendo perso al televoto contro Stefania Orlando. Mentre continua a tifare per Pierpaolo, che ha fatto soffrire rendendosi complice di un gioco ideato da Tommaso Zorzi per il suo Gf Vip Late Show, Giulia sarà una delle ospiti della nuova Puntata di Verissimo.

Stando alle Anticipazioni sul talk show condotto da Silvia Toffanin, riportate da Biccy, l’influencer farà una rivelazione inaspettata sulle violenze subite in passato, lanciando un messaggio incoraggiante alle donne che si trovano nella stessa situazione. La Salemi aveva precedentemente parlato dell’accaduto nel salotto di Caterina Balivo, raccontando di aver ricevuto uno schiaffo dal suo ex fidanzato, e invitando tutte a fuggire da un uomo violento perché, se vi dà uno schiaffo una volta, lo rifarà. Nella lunga intervista con la Toffanin, Giulia parlerà anche di Pierpaolo e del futuro che li attende anche se quello che tutti vogliono sapere è: cosa è successo dietro le quinte con la sua rivale, la Gregoraci?

