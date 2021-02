Gossip TV

Andrea Zelletta non si fida di Dayane Mello, e mette in guardia Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno sancito una sorta di tacita tregua nelle ultime ore, dopo una settimana all’insegna di discussioni e frecciatine piuttosto velenose. Nella Casa del Grande Fratello Vip è tornato il sereno, ma Andrea Zelletta sente che l’attrice siciliana è in pericolo, nutrendo molti dubbi sulla sincerità della Mello. Così, approfittando di un momento di solitudine, l’ex tronista di Uomini e Donne mette in guarda l’amica dalla strategia della modella brasiliana, tirando in ballo Giulia Salemi.

GF Vip, Rosalinda Cannavò nelle grinfie di Dayane Mello? I dubbi di Zelletta

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono ai ferri corti. La modella brasiliana, furiosa per non essere stata la prima a scoprire del flirt con Andrea Zenga e per la Nomination che l’attrice siciliana ha rifilato a Giulia Salemi. La finalista del Grande Fratello Vip si è allontanata bruscamente della Cannavò, suscitando non poche polemiche fuori e dentro la Casa. La Mello ha trovato appoggio in Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che, dopo settimane passate a screditare lei e la sua storia d’amore, è tornata nelle grazie della focosa brasiliana.

Rosalinda, invece, è stata sostenuta dalla maggior parte dei coinquilini di Cinecittà, certi che Dayane fosse semplicemente gelosa e avesse preso la palla al balzo per mette in atto la sua nuova strategia. Stefania Orlando, in particolare, ha smascherato la Mello, facendo notare uno schema ricorrente nelle sue azioni e chiedendo alla Cannavò di non cadere nel suo tranello.

Gf Vip, Andrea Zelletta mette in guardia Rosalinda Cannavò

Dopo un forte crollo emotivo, la Mello ha cercato il confronto con Rosalinda che ha deciso di tornare al fianco della modella, consapevole che l’amica sta ancora attraversando il lutto per la morte del fratello e non deve essere lasciata sola. Questo riavvicinamento non convince Andrea Zelletta che, essendo molto affezionato alla siciliana, decide di metterla in guardia ed espone i suoi sospetti sulla Mello. “Non mi convince, perché deve fare tutto questo casino per poi… Voglio vedere se fosse rimasta Giulia (Salemi ndr.)! Il dubbio mi nasce, però io sono felice se tu sei felice”, ammette l’ex tronista di Uomini e Donne.

Consapevole che il pugliese ha messo in luce un dubbio comune, Rosalinda confessa: “Ieri ci siamo parlate perché so che lei non sta passando un bel momento, ma non mi dimentico quello che ha detto […] So che ti preoccupi per me perché sai quello che ho passato, purtroppo il rapporto con lei non tornerà quello di prima”. La Cannavò sembra decisa a tutelare sé stessa e la sua nuova storia d’amore, che nel frattempo procede a gonfie vele anche se il pubblico si chiede: cosa accadrà una volta fuori il Gf Vip?

