Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano torna sui social dopo l'eliminazione, l'appello per Sophie Codegoni

Alessandro dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip: "Continuiamo a sostenere Sophie".

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione dal gioco sia di Nathaly Caldonazzo che di Alessandro Basciano. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato costretto a lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà dopo aver perso il televoto flash e a separarsi così dalla sua amata Sophie Codegoni.

L'appello social di Alessandro Basciano per Sophie Codegoni

A poche ore dalla sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip, Alessandro è tornato sui social. Il modello ed ex tentatore ci ha tenuto a ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto in questi mesi e ha colto l'occasione anche per lanciare un appello per Sophie, che al momento sta giù di morale.

Basciano ha postato una sua foto di lui con un mazzo di rose rosse in mano. "Questo mazzo posso dedicarlo finalmente a tutti VOI che ci siete stati dal primo giorno e che mi avere sempre supportato in tutto e per tutto! Grazie mille davvero. E adesso continuiamo a sostenere Sophie" ha scritto l'ex gieffino su Twitter.

Intanto, Sophie sta passando ore davvero difficili nella Casa del Gf Vip senza il suo amato Alessandro. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime e a nascondere il suo dispiacere per l'uscita del suo fidanzato: "Per me esiste solo lui. Mi manca da morire, sono sicura del nostro amore".

