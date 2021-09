Love is in the Air Anticipazioni dal 20 al 25 settembre 2021: Eda e Serkan pronti a diventare marito e moglie!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 20 al 25 settembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 20 al 25 settembre 2021 su Canale 5.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 20 al 25 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 20 settembre 2021

La famiglia di Eda e quella di Serkan sono in gran fermento per il fidanzamento ufficiale dei due innamorati, al quale Semiha ha smesso di opporsi.

Puntata in onda Martedì 21 settembre 2021

In occasione della notte dell'henné, Serkan chiede aiuto ai suoi dipendenti, i quali si dividono la lista delle incombenze. Eda e Serkan si preparano al matrimonio.

Puntata in onda Mercoledì 22 settembre 2021

La notte dell'henné si arricchisce di imprevisti e colpi di scena: non si trovano i cristalli di zucchero, immancabili per la buona riuscita della festa.

Puntata in onda Giovedì 23 settembre 2021

Durante i preparativi per il matrimonio di Eda e Serkan, Melek "indaga" su Balca, ritenuta responsabile di aver versato un sonnifero in un drink durante una festa

Puntata in onda Venerdì 24 settembre 2021

Serkan e Eda, dopo aver assistito ed equivocato una telefonata, si ritengono vicendevolmente stanchi e non pronti per il matrimonio.

Puntata in onda Sabato 25 settembre 2021, doppio episodio

Durante l'addio al celibato a Sapanca, Erdem confessa che la notte dell'Hennè non era stato lui a portare i cristalli di zucchero con effetti sedativi, ma l'assistente, il signor Melih. Una volta tornati in città, gli sposi provano i loro abiti, e le ragazze trascorrono la giornata insieme tra hammam e abiti da sogno. Eda fa provare vestiti da sposa a Melek e Ceren.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.