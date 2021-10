Love is in the Air Anticipazioni 14 ottobre 2021: Eda e Deniz si sposano!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Deniz annuncia le nozze con Eda, dopo aver stretto un patto con Selin.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 14 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Deniz approfitta per la festa in onore della gravidanza di Piril per annunciare le nozze con Eda. La Yildiz rimane scioccata ma decide di assecondare l’amico, certa che Deniz abbia studiato una nuova strategia per far ingelosire Serkan. In realtà, l’uomo è innamorato di lei e ha stretto un accordo segreto con Selin, per dividere per sempre Eda e Serkan. Per osservare la reazione del Bolat e sincerarsi che non provi nulla per la giovane paesaggista, Selin coinvolge Deniz in un progetto della ArtLife.

Deniz sposa Eda nella Puntata di Love is in the Air del 14 ottobre 2021

Deniz è deciso a giocarsi il tutto per tutto, consapevole di essere ormai perdutamente innamorato di Eda. Approfittando della festa per la gravidanza di Piril, Deniz annuncia a tutti i presenti che convolerà presto a nozze con la Yildiz. La giovane paesaggista è scioccata ma si vede costretta a reggere il gioco davanti a tutti, certa che Deniz abbia escogitato un nuovo piano per suscitare una reazione nel Bolat, e ignara del vero scopo del suo complice. Selin osserva la scena con soddisfazione: è lei ora a manovrare le mosse di Deniz.

Anticipazioni Love is in the Air: Deniz e Selin si alleano

Certo di poterle far dimenticare la storia d’amore con Serkan, Deniz si ved costretto ad allearsi con Selin, così da separare Eda dall’imprenditore una volta per tutte. L’annuncio delle nozze con la paesaggista è un espediente per costringerla a continuare a fingersi la sua fidanzata, mentre Selin continuerà a monitorare le reazioni dei Serkan molto da vicino. Insomma, Eda è caduta nel tranello di Deniz, che ora sarà anche presente alla ArtLife su volere di Selin.

Love is in the Air Anticipazioni: il diabolico piano di Selin

Vedendo Serkan molto confuso dopo l’annuncio delle nozze tra Eda e Deniz, la perfida Selin teme che il suo promesso sposo possa chiedere chiarimenti alla ex e finire con il ricordare qualcosa. Per questo motivo, approfittando di un progetto molto importante per la ArtLife, Selin chiede a Deniz di aiutarli, spingendolo a frequentare l’unico luogo in cui Eda potrebbe parlare con il Bolat.

Scopri le Anticipazioni di Love is in the Air dall’11 al 16 ottobre 2021.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.