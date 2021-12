Love is in the Air Anticipazioni 13 dicembre 2021: Eda ha deciso, Serkan merita di sapere la verità!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda pronta a rivelare tutta la verità su Kiraz a Serkan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 13 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.55 su Canale5, Eda decide di confidarsi con Burak, raccontando all’amico perché è finita la storia d’amore con Serkan. Dopo lo sfogo, la Yildiz inizia a pensare che sia giusti informare il Bolat che Kiraz è sua figlia, ma non avendo il coraggio di affrontarlo, scrive una lettera. La stessa idea viene ad Aydan, in crisi per il fatto di dover nascondere il rapporto con Kemal. Sulla scrivania di Serkan, dunque, appare una lettera che Melek crede essere quella di Eda. Temendo che l’amica abbia commesso uno sbaglio, Melek sottrae la lettera per poi scoprire che non si tratta di quella della paesaggista.

Eda si confida con Burak nella puntata di Love is in the Air del 13 dicembre 2021

Eda sta vivendo un incubo: Serkan dovrà lavorare al progetto dell’hotel di Deniz e lei non sa come nascondere il fatto che Kiraz sia sua figlia. La paesaggista si confida con Burak, che le è sempre stato accanto, e racconta finalmente tutto quello che è accaduto con Serkan, dalla scoperta della malattia dell’imprenditore fino ai reali motivi che hanno portato alla burrascosa e dolorosa rottura cinque anni prima.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda pronta a rivelare tutto

Dopo essersi confidata con Burak, Eda ha le idee più chiare e inizia a pensare che non sia stato giusto nascondere a Serkan il fatto che Kiraz sia sua figlia. La Yildiz si sfoga con Melek e Ayfer, rivelando di voler parlare con il Bolat per raccontargli tutta la verità. Non avendo il coraggio di affrontarlo, tuttavia, Eda propone di scrivere una lettera e lasciarla nell’ufficio di Serkan, in modo che anche lui abbia il tempo di digerire la notizia lontano da occhi indiscreti. Melek non è d’accordo e vorrebbe impedire all’amica di commettere uno sbaglio.

Love is in the Air Anticipazioni: Aydan scrive a Serkan

Mentre Eda medita di scrivere una lettera per Serkan, anche Aydan riflette sul modo giusto di comunicare al figlio la verità sulla relazione con Kemal. La donna ha la stessa idea di Eda e scrive una lettera per Serkan, sperando che così lui abbia il tempo di riflettere sulla questione senza attaccarla.

