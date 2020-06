Il Segreto Anticipazioni dal 15 al 20 giugno 2020: Rosa insiste per celebrare subito le nozze con Adolfo, ma lui...

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle puntate della Soap Il Segreto per la settimana dal 15 al 20 giugno 2020. Scopriamo cosa succede, ecco il Riassunto degli episodi...

Ecco le Anticipazioni di Il Segreto per le Puntate in onda dal 15 al 20 giugno 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la terza settimana di giugno dal lunedì al sabato alle 15.30.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 15 al 20 giugno 2020

Puntata di Lunedì 15 giugno 2020

Isabel ha la faccia tosta di presentarsi ai funerali di Cosme. Damian e i minatori si infuriano e, coltelli alla mano, minacciano Isabel e i suoi figli. Fortunatamente Ignacio interviene ed evita una tragedia. Adolfo, Tomas e Inigo, si rendono conto che è giunto il momento di prendere in mano la situazione e risolvere la questione legata alla sicurezza alla miniera

Puntata di Martedì 16 giugno 2020

Isabel, seppur controvoglia, ringrazia Ignacio per averla salvata dal linciaggio. Allentata la tensione, il Solozabal comprende che è il momento giusto per chiederle il consenso alla frequentazione dei loro figli: Rosa e Adolfo.

Puntata di Mercoledì 17 giugno 2020

Rosa sorprende Marta e Adolfo soli in cucina e teme che sia accaduto qualcosa tra loro. L'inaspettata situazione di intimità fa infatti infuriare e preoccupare la ragazza che conosce bene la verità sui sentimenti che il suo futuro nutre per sua sorella. Isabel decide di partecipare all'aperitivo organizzato alla Casona per ufficializzare la relazione tra Adolfo e Rosa.

Episodio di Giovedì 18 giugno 2020

Carolina, continua a mentire sul conto di Pablo che, dopo aver disertato il servizio militare è nascosto in una baracca poco lontana dal paese. Spaventata da un improvviso svenimento del poverino, corre a chiedere aiuto a Encarnation e, mentendo, ottiene un pasto caldo, coperte e medicine.

Episodio di Venerdì 19 giugno 2020

Ignacio cerca di convincere a Rosa a riflettere bene sulla sua decisione di sposarsi e la invita a ponderare la cosa, ma la ragazza insiste: vuole che le nozze tra lei ed Adolfo vengano celebrate prima possibile.

Episodio di Sabato 20 giugno 2020

Adolfo scopre che Marta è sola alla Villa e approfitta per farle visita, il ragazzo si dichiara pronto a lasciare Rosa e prega Marta di dargli l’opportunità di iniziare una vita insieme. Raimundo intanto, tornato a Puente Viejo, fa visita ad Isabel e inizia a porle domande su Francisca.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.