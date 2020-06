Il Segreto, Stop alla messa in onda dell'Ultima Stagione: dal 22 giugno le Repliche con Pepa!

Anticipazioni TV

Notizia shock da Mediaset: dal 22 giugno sospese le puntate inedite de Il Segreto in onda le Repliche. Anticipazioni rivelano che si tratterà degli episodi della Prima Stagione, le Trame con Pepa.

Una notizia che davvero non ci aspettavamo, si tratta dell'ultima decisione di Mediaset riguardo a una delle soap di punta del pomeriggio di Canale 5, Il Segreto. La messa in onda delle puntate inedite dell'ultimo capitolo verrà infatti sospesa per l'intera estate, al posto dei nuovi episodi vedremo le repliche degli appuntamenti del primo Capitolo, quelli in cui l'amata eroina della serie, Pepa, era ancora presente.

Il Segreto: Sospese la Puntate Inedite, dal 22 giugno vanno in onda le Repliche

Delusione quindi per i fan che attendevano con impazienza il Gran Finale, andato in onda in Spagna i primi giorni di giugno. Tuttavia chi ama davvero la Soap, le sua storia, i suoi personaggi, i suoi intrighi, potrebbe vedere nella scelta di Mediaset un'occasione per prolungare questa "relazione" purtroppo presto destinata a finire. E ancora, per coloro che hanno iniziato a seguire la serie in corso, potrebbe essere un modo per recuperare le prime puntate e comprendere meglio la storia in vista dell'Ultima.

Il Segreto ci farà compagnia fino al 2021, quando andrà il onda il Gran Finale!

Se i nostri calcoli sono giusti, così facendo avremo l'opportunità di portarci dietro Il Segreto fino ai primi mesi del 2021. Dopo una primavera segnata dall'Emergenza Coronavirus, l'estate post lockdown si preannuncia come un momento di evasione per tutti gli italiani. E' per questo che Mediaset ha preferito spostare all'autunno le puntate dell'ultima stagione, così da permettere ai fan della soap di seguire, con la dovuta attenzione, la storyline che condurrà dritta al Gran Finale, senza chiedere ulteriori sacrifici!

La Trama della prima Stagione de Il Segreto

La serie ruota attorno alle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro, una famiglia dell'alta borghesia che vive in un piccolo paese del nord della Spagna, con la perfida matriarca Donna Francisca Montenegro, vedova di Salvador Castro, che trama costantemente contro coloro che osano affrontare il suo potere. La storia incomincia nel 1902 con l'arrivo, a Puente Viejo, della levatrice Pepa Balmes. Pepa continua a vivere con difficoltà dato che, anni prima, il padrone della casa in cui prestava servizio, Carlos Castro, figliastro di Francisca, e fratellastro di Efren, Soledad, e Tristàn l'aveva sedotta facendola rimanere incinta, e le aveva poi portato via il figlio per consegnarlo alla legittima moglie che aveva appena avuto un aborto. Pepa conoscerà e si innamorerà di Tristàn, figlio di Raimundo e Donna Francisca e fratello di Efren, Sebastian ed Emilia, e Soledad che vive alla villa con sua sorella, sua moglie Angustias e loro figlio Martin. Dopo la morte di Angustias, Pepa scopre che Martin è in realtà il figlio che le era stato rubato anni prima. Nonostante gli sforzi di Francisca e del malvagio Olmo Mesia, fratellastro di Pepa, Tristàn (figlio illegittimo di Francisca e Raimundo Ulloa) finisce per consumare il suo amore con Pepa. I due poi si sposano e Pepa partorisce i gemelli Aurora e Bosco. Intanto Bosco viene sequestrato da una misteriosa ragazza e Pepa muore subito dopo il parto.