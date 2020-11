Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 30 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 30 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, lunedì 30 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 30 novembre 2020 - Sally accetta con gioia la proposta di matrimonio di Wyatt e quasi non crede che stia accadendo proprio a lei. Intanto Bill è molto in pena per Katie. Lo Spencer ha trovato la Logan riversa sul pavimento, priva di sensi e l'ha portata in ospedale. La diagnosi è tremenda: Katie soffre di un'insufficienza renale ed è molto grave! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 30 novembre 2020 - Genoveva cerca di strappare a Felipe informazioni utili sull'ex poliziotto. Le indagini intanto sono andate avanti e San Emeterio ha trovato diversi indizi che conducono a Ursula. Il primo sospetto di Felipe sembra dunque confermato, dietro il rapimento sembra esserci proprio la mano della governante di Genoveva. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 30 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 30 novembre 2020 - Rosa, confusa da donna Isabel, pensa di uccidere il padre, credendo che sia sua la colpa di tutti i suoi problemi. Premerà il grilletto? Interrotta mentre sta per farlo, la ragazza rivolge la pistola contro se stessa e poi contro donna Isabel. Damian, sfuggito all’arresto, vuole vendicarsi di Matias. Alicia, infuriata con Matias per averla fatta passare per una spia, dà rifugio a Damian. Francisca, viste le condizioni di Raimundo, chiede a Mauricio di aiutarla a porre termine alla sua vita insieme a Raimundo. Qui la trama completa de Il Segreto.

