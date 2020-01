Il Segreto Trame dal 7 al 12 gennaio 2020: Prudencio indaga sul legame tra Francisca e Lola

Anticipazioni TV

Nelle trame della seconda settimana del mese di gennaio, Prudencio indaga sul conto di Lola cercando di comprendere quale legame ci sia tra la ragazza e la sua nemica Francisca.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da martedì 7 a domenica 12 gennaio 2020 alle ore 16.10 su Canale 5.

Martedì 7 gennaio 2020: Matias convince Prudencio a lottare per Lola, spronandolo a capire se davvero la ragazza stia facendo il doppio gioco e sia legata a Francisca. Fernando incontra Esteban Fraile per metterlo in guardia da Carmelo.

Mercoledì 8 gennaio 2020: Marcela aiuta Isaac a saldare le spese per le cure di Elsa, la coppia ha infatti contratto un importante debito con l'Ortega. Nel frattempo Prudencio ha un faccia a faccia con Francisca, vuole infatti scoprire la verità sulla donna che ama.

Giovedì 9 gennaio 2020: Raimundo parte per la capitale in cerca di risposte sul conto del presunto mandante di tutte le tragedie che hanno sconvolto Puente Viejo negli ultimi mesi e chiede a Mauricio di aspettare il suo ritorno prima di obbedire agli ordini di Francisca contro Carmelo e Severo.

Venerdì 10 gennaio 2020: Maria continua a sottoporsi al duro trattamento di Dori Vilches, l'infermiera-badante che Fernando l'ha convinta a riprendere al suo servizio. Prudencio nel frattempo, scoperto che Lola è stata alla villa, decide di affrontarla per capire quali siano i suoi rapporti con Francisca.

Domenica 12 gennaio 2020: Matias ascolta di nascosto una conversazione tra Carmelo e Severo comprendendo che qualcosa di delittuoso sta per accadere e corre ad informarne Irene. I due pianificano vendetta contro il presunto responsabile delle stragi, ignari che, dietro alla vicenda ci sia ancora una volta Fernando.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.