Il Segreto: Stasera su Canale 5 il Finale della Soap

Anticipazioni TV

E' tempo di addii sul piccolo schermo di Canale 5, stasera andrà in onda l'ultima puntata de Il Segreto di Puente Viejo. Spoiler rivelano che si tratterà di un Finale al cardiopalmo che vedrà protagonista, ancora una volta, la Dark Lady Francisca Montenegro!

La fine dell’epopea di Donna Francisca, andrà in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21.50, spazio dunque alla puntata conclusiva della Soap più amata di sempre, un viaggio durato nove anni e 2.320 episodi, che stasera promette di tenere incollati tutti i fan italiani in attesa di scoprire Il Segreto celato dietro l'appassionante storia di Puente Viejo.

Spoiler sul Gran Finale de Il Segreto

Quello de Il Segreto sarà un finale al cardiopalmo, secondo spoiler, assisteremo a una devastante esplosione che distruggerà l'intera Puente Viejo e ucciderà tutti i suoi abitanti. A decretare la fine dell'amata e misteriosa città teatro di segreti e vicende che ci hanno accompagnato in questi lunghi anni, sarà il fanatico Don Filiberto. Purtroppo nessuno troverà scampo, neppure Raimundo e Francisca, grandi protagonisti della soap.

Francisca, in punto di morte, ripercorre la storia di Puente Viejo

I minuti finali della puntata verranno accompagnati da una voce narrante, quella di Francisca, che ormai nell'aldilà rivelerà al suo pubblico tutti i ricordi che le sono passati davanti nell'attimo in cui ha esalato l'ultimo respiro. Le immagini mostreranno amici e nemici della Signora, tutti quei volti che l'hanno accompagnata nella sua lunga vita tra le colline di Puente Viejo, tutte le storie di amore e odio, passione e mistero, che l'hanno vista a volte carnefice altre volte vittima. Attraverso una serie di flashback potremo dunque dire addio a tutti i nostri beniamini de Il Segreto.

Il Finale de Il Segreto: Francisca e Raimundo insieme per l'eternità

La puntata si chiuderà mostrando Francisca e Raimundo finalmente riuniti, questa volta per l'eternità, nel luogo che più hanno amato in vita: la Villa. Una sorta di paradiso per i due amanti, una proiezione dei sogni e desideri di Francisca, pronta a perdere la vita per quel luogo. Insomma, nessun finale aperto, Il Segreto è giunto realmente alla sua conclusione!