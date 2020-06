Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 17 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 17 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – mercoledì 17 giugno 2020 - Steffy non demorde. La ragazza non si capacita della decisione della sorellastra di lasciare Liam e la invita nuovamente a ripensarci. Hope però continua a pregarla di riaccogliere il suo ex marito e di aver cura di lui come sta facendo con la piccola e “sfortunata” Phoebe. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 20 giugno 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 17 giugno 2020 - vedremo Felipe ancora incapace di controllare la sua rabbia. L'avvocato non riesce a dimenticare quello che gli è successo e nonostante ci provi, ricade spesso nelle cattive abitudini. Si presenta così ad Acacias completamente ubriaco e in compagnia di due prostitute, sconvolgendo il quartiere. Tutti sono preoccupati per lui, soprattutto Ramon. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 19 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 17 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – mercoledì 17 giugno 2020 - Can ha cambiato idea e non presenterà il progetto studiato insieme a Sanem in tipografia. Il Divit ha in mente altre cose, ben più interessanti, da presentare alla compagnia aerea. Aylin rimarrà fregata! Il suo progetto - rubato alla Fikri - non piacerà ai clienti e la bella dovrà affrontare una sconfitta cocente. Intanto Sanem confida ad Ayhanca il suo segreto: spia segretamente le mosse del suo capo, per conto di Emre.Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 15 al 19 giugno 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 17 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – mercoledì 17 giugno 2020 - rivelano del teso incontro tra le due famiglie avversarie di Puente Viejo: Solozabal e de Los Visos. Al centro della Trama sarà infatti la partecipazione di Isabel ad un aperitivo organizzato alla Casona per ufficializzare il fidanzamento tra Rosa e Adolfo. Purtroppo, dopo aver visto il suo promesso sposo appartarsi e conversare amabilmente con Marta, Rosa rischia di trasformare il distensivo "l'incontro al vertice" tra i due "boss" di Puente Viejo, in un pericoloso faccia a faccia.Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 15 al 20 giugno 2020