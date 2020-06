Il Segreto Anticipazioni 17 giugno 2020: Incontro al Vertice tra Ignacio e Isabel, ma Rosa...

Anticipazioni TV

Scopriamo Anticipazioni e Trama della puntata di Una Vita in onda mercoledì. I riflettori saranno puntati sul teso incontro tra Ignacio e Isabel, Rosa rischia infatti di trasformare la Casona in un campo di battaglia...

Le Anticipazioni della Puntata de Il Segreto in onda il 17 giugno 2020, rivelano del teso incontro tra le due famiglie avversarie di Puente Viejo: Solozabal e de Los Visos. Al centro della Trama sarà infatti la partecipazione di Isabel ad un aperitivo organizzato alla Casona per ufficializzare il fidanzamento tra Rosa e Adolfo. Purtroppo, dopo aver visto il suo promesso sposo appartarsi e conversare amabilmente con Marta, Rosa rischia di trasformare il distensivo "l'incontro al vertice" tra i due "boss" di Puente Viejo, in un pericoloso faccia a faccia. Riassumiamo cosa vedremo nella puntata in onda Mercoledì su Canale 5 a partire dalle 15.40.

Nella puntata de Il Segreto del 17 giugno 2020: Rosa sorprende Adolfo e Marta, il clima si fa teso...

Rosa sorprende Marta e Adolfo soli in cucina e teme che sia accaduto qualcosa tra loro. L'inaspettata situazione di intimità fa infuriare e preoccupare la ragazza che conosce bene la verità sui sentimenti che il suo futuro sposo nutre per sua sorella. Intanto i preparativi per l'aperitivo organizzato da Ignacio per ufficializzare il fidanzamento della neo coppia vanno avanti, tutto deve essere perfetto per accogliere Isabel, la donna ha infatti sorpreso il nemico accettando di presenziare al "party".

Il Segreto: Isabel ha accettato l'invito e Ignacio spera in una Tregua!

Dopo che Ignacio l'ha salvata dal linciaggio dei minatori, Isabel si sente scomodamente in debito con lui. E' per questo motivo che, dopo aver confermato la sua approvazione ad Adolfo e Rosa, ha accettato l'invito del futuro suocero a festeggiare insieme la coppia e dare una benedizione congiunta ai due innamorati. Il clima è teso, ma Ignacio è fiducioso: Isabel sembra disposta ad una tregua, almeno momentanea. I due Boss sono all’oscuro del pericoloso triangolo amoroso che rischia di trasformare la Casona in un campo di battaglia.

Il Segreto: Rosa mette a tacere la sua rabbia decisa a portare a termine il suo progetto

Rosa e Marta sono di nuovo ai ferri corti per colpa di Adolfo. Il ragazzo ha sorpreso Marta da sola in cucina e ha colto l'occasione per parlare in privato con lei, ma la situazione non è andata giù a Rosa che, furiosa, si è scagliata contro la sorella. Ma la minore di Casa Solozabal è abbastanza furba da capire che i panni sporchi vanno lavati in famiglia e che una scenata rischierebbe di mandare a monte il suo progetto matrimoniale, è per questo che metterà da parte la questione pronta ad accogliere la futura suocera. Il clima rimarrà teso e Marta sarà obbligata a tenersi in disparte, ma il "party" si farà. Ora, tutto è nelle mani di Ignacio e Isabel...