Brave and Beautiful Anticipazioni 8 settembre 2021: Un terribile lutto per Cesur...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 8 settembre 2021, alle 14.45, Cesur vede la madre morire sotto ai suoi occhi...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan insegue Cesur

Korludag è in festa: tutto è pronto per l'arrivo della primavera, che, come ogni anno, si celebra in grande stile. Proprio in occasione di questa fiera, Suhan intravede Cesur allontanarsi a bordo della sua automobile... e decide di seguirlo. Dove si sta dirigendo il protagonista? Il Karahasanoglu sta raggiungendo il luogo in cui ha dovuto dire addio alla madre...

Fugen muore tragicamente, nelle Anticipazioni dell'8 settembre 2021 di Brave and Beautiful

Riza, per punire Tahsin, ha rapito Fugen, la madre del protagonista, e l'ha messa in una gabbia sospesa nel vuoto; il suo obiettivo, infatti, era quello di far credere al nemico di aver rapito e rinchiuso Adalet. Nel tentativo di liberare quella che il Korludag pensava fosse la moglie, ha fatto però precipitare la gabbia. Così, Cesur, accorso sul posto, vede la mamma morire sotto i suoi occhi.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan sempre più lontana da Cesur e Kohran

In seguito alla morte di Fugen, per la quale il protagonista incolpa il suocero, le incomprensioni tra il Karahasanoglu e Suhan non fanno che aumentare: la frattura che li separa si fa ancora più larga e profonda. Tuttavia, non è soltanto da lui che la giovane sta prendendo le distanze, dato che anche con il fratello, Kohran, il rapporto comincia ad incrinarsi...

