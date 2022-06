Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 giugno 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 30 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur per l'Ultima Puntata!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 giugno 2022 - Quinn ha usato la scusa di Zoe per tornare da Carter, la Buckingham poverina le ha chiesto di intercedere per lei e si fida ciecamente delle sue buone intenzioni. La ragazza ha affidato completamente la sua relazione nelle mani dell'amica ma Paris, sua sorella, è preoccupata e tenta di metterla in guardia. Lei e Zende sospettano che le intenzioni di Quinn non siano del tutto sincere e che la Signora Forrester possa finire per avvicinarsi a Carter in maniera diversa. La coppia non si sbaglia, l'avvocato e la designer sono rimasti intrappolati in un pericoloso gioco di seduzione. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 giugno 2022 - Rosina e Hortensia hanno consigliato ad Azucena di trovarsi un nuovo fidanzato, le due sperano che qualche uomo importante e facoltoso punti gli occhi sulla giovane; un buon matrimonio potrebbe risollevare le finanze di famiglia. Ovviamente le due sorelle non immaginano certo che la ragazza possa dare qualche chance al giovane nipote di Pascual, l'insopportabile proprietario del Nuovo Secolo. Dal canto suo neppure Pascual sembra dare la sua benedizione, vedremo infatti l'uomo ammonire il figlio consigliandogli di concentrarsi sullo studio piuttosto che sulle ragazze! Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 30 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 30 giugno 2022 - Victor sembra essere una delle poche persone della colonia che non guarda Carmen dall'alto in basso e questo spinge la giovane ad abbassare la guardia. Ventura sta col fiato sul collo di Francisco e Patricia nel tentativo di liberarlo dal giogo dello strozzino, prova a carpire informazioni utili sul presunto amante di Ines, ignara che si tratti proprio di suo figlio Angel. Carmen spera ancora nel perdono di Kiros ma lui, convinto del suo coinvolgimento nella morte di Dayo, non ne vuole sapere. La ragazza furiosa affronta suo padre, vuole che Francisco chiarisca la sua estraneità ai fatti. Il poverino, già provato dal confronto con Ventura, si sente male e cade a terra svenuto! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà Nell'Ultima puntata in onda oggi 30 giugno 2022

Nell'Ultima Puntata di Brave and Beautiful di - oggi 30 giugno 2022 - Cesur assiste attonito ad una scena agghiacciante: lo yacht su cui sta avvenendo la colluttazione tra suo suocero ed il loro acerrimo rivale esplode. Tahsin, infatti, aveva organizzato l'omicidio-suicidio per liberare lui, la figlia ed il nipote che sta per nascere dalla terribile presenza di Riza. Il fratello di Adalet, dopotutto, non avrebbe mai e poi mai permesso a nessuno di loro di poter vivere in pace. Intanto, in ospedale, Sirin scoppia in lacrime: benché la Korludag sia ancora in coma, è appena entrata in travaglio. Il dottore ha infatti spiegato alla giovane che, nelle sue condizioni, il parto potrebbe persino peggiorare le cose... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

