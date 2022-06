Brave and Beautiful Finale di Stagione: Cesur, Tahsin e Riza alla resa dei conti. Ecco cosa succederà…

Anticipazioni TV

Finale esplosivo pee Brave and Beautiful. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni, e cosa accadrà a Suhan e Cesur.

Siamo giunti al gran Finale di Brave and Beautiful, la soap turca che ha incantato i telespettatori di Canale 5 tra intrighi, inseguimenti ad alto tasso d’adrenalina e storie d’amore decisamente romantiche e impossibili. Le Anticipazioni sulle ultime puntate ci rivelano che Riza farà del male a Suhan, che finirà in coma mentre lui viene dichiarato pazzo e rinchiuso in un manicomio. Il fatto che Suhan sia incinta peggiora il suo quadro clinico e Tashin, molto pentito per tutto ciò che ha fatto nel passato, si allea con Cesur per vendicarsi di Riza, facendo credere all’uomo di essere libero di poter fuggire dal manicomio via mare con uno yacht. Tashin prende una decisione inaspettata e mette fuori gioco Cesur per impedirgli di farsi male prima di poter far pace con Suhan e godersi la nascita del bambino. Ma Suhan riuscirà a portare a termine la gravidanza e a svegliarsi dal coma?

Suhan in coma nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Dopo aver brutalmente assassinato Korhan, Riza ha rapito Suhan e, nell’impeto della sua follia omicida, ferisce la donna spedendola in coma. L’assassino viene trovato dalle forze dell’ordine, dichiarato psichiatrico e spedito in un manicomio criminale. Nel frattempo, Suhan viene ricoverata d’urgenza in ospedale e i medici non sono affatto positivi nella loro diagnosi: il fatto che la donna sia incinta e stia per portare a termine la gravidanza, infatti, non fa che peggiorare il precario quadro clinico. Mentre la vita di Suhan e del suo bambino è appesa ad un filo, Tashin vive un momento di pura redenzione e chiede scusa a tutte le persone alle quali ha fatto del male. Così, quando Riza trova una via di fuga dal manicomio nessuno sospetta che l’idea sia stata proprio di Tashin.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tashin si sacrifica

Tashin e Cesur, in gran segreto, si sono alleati per attirare Riza lontano dal manicomio e ottenere giustizia a modo loro. Non conoscendo i piani dei due, Riza è certo di essere riuscito a corrompere di suo pugno una guardia del manicomio che, in cambio di un’ingente somma di denaro, gli assicura la fuga su uno yacht. Indossato il camice del personale, Riza fugge senza dentare sospetti e si reca al porto turistico, dove incontra Tashin e Cesur, accorso al molo dopo aver chiesto a Suhan di mettercela tutta per svegliarsi e dare alla luce il loro bambino, come hanno sempre sognato insieme. Forse proprio grazie alle parole del suo amato, Suhan inizia il travaglio e Sirin prova a chiamare Cesur per avvisarlo di quanto sta accadendo, trovando tuttavia il telefono spento. L’uomo è stato colpito alla testa da Tashin, che vuole preservarlo dallo scontro con Riza e si sacrifica per eliminare una volta per tutte l’uomo che ha reso le loro vite impossibili.

Brave and Beautiful Anticipazioni: lieto fine per Suhan e Cesur?

Mentre Cesur osserva Tashin immolarsi per loro, Suhan ha iniziato ad avere contrazioni sempre più forti e il momento del parto si avvicina. Lo shock provocato dall’evento potrebbe avere due conseguenze: Suhan potrebbe svegliarsi oppure rimanere per sempre in coma. Cahide e Sirin sono preoccupatissime dopo aver parlato con i medici, mentre Cesur fa ritorno in ospedale dopo aver detto addio a Tashin, che si è fatto saltare in aria con Riza in mezzo al mare. Vedendo le due donne disperate, Cesur teme il peggio fino a quando il pianto di un bambino attira la sua attenzione: Suhan si è svegliata e stringe tra le braccia loro figlio, che vuole chiamare Korhan in onore del fratello brutalmente ucciso da Riza. Il Finale si conclude con un salto temporale, che mostra Cesur e Suhan felici con il figlio ormai cresciuto, mentre salpano con uno yacht verso il tramonto.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.