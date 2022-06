Brave and Beautiful Anticipazioni 24 giugno 2022: Riza uccide Korhan e rapisce Suhan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 24 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che il fratello di Adalet distrugge la famiglia Korludag!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 giugno 2022, alle 16.45, dopo aver ucciso Korhan, Riza rapisce Suhan!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur vuole incastrare Riza, ma...

Con l'aiuto di Rifat, Cesur ha trovato Omer, il figlio di Banu che Riza aveva sequestrato, e poi persino il complice di quest'ultimo. Il protagonista ha consegnato il malvivente al procuratore Serhat, il quale l'ha messo sotto torchio. Alla fine, il complice di Riza ha accettato di collaborare con la polizia. Allora, con lui, il procuratore e l'Alemdaroglu hanno escogitato un piano per incastrare l'ex galeotto: Riza doveva continuare a credere che Omer non fosse ancora stato portato in salvo, così avrebbe tentato di manipolare nuovamente l'avvocatessa. Infatti, Riza ha chiesto a Banu di consegnargli il rivale, in cambio lui le avrebbe consegnato il figlioletto...

Riza uccide Korhan, nelle Anticipazioni del 24 giugno 2022 di Brave and Beautiful

All'incontro organizzato tra Cesur e Riza, il delinquente non si presenta. Il giovane non riesce a spiegarsi come sia possibile. In realtà, Riza aveva in mente ben altro sin dal primo momento: il cognato di Tahsin si reca a casa dell'Alemdaroglu, pronto ad uccidere Suhan con un colpo di pistola. Con l'imprenditrice, però, c'è Korhan, il quale le sta felicemente comunicando di essersi riappacificato con Cahide, e che è appena diventato padre; non appena il Korludag si accorge di ciò che sta per succedere, si frappone tra il proiettile e la Korludag. Facendo da scudo umano alla sorella, il ragazzo viene colpito dritto al cuore e muore...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza rapisce Suhan...

Korhan è deceduto. La moglie, all'oscuro di ciò, è in ospedale, e tiene in braccio la loro bambina, sperando che lui le raggiunga il prima possibile. Dopo aver ucciso il Korludag, Riza rapisce l'amata e, con una certa soddisfazione, chiama immediatamente suo marito: Cesur deve sapere che non rivedrà mai più Suhan. Una volta terminata la telefonata, il protagonista va su tutte le furie!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.